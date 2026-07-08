В Нижнем Тагиле из-за аварии на сетях «Водоканал-НТ» без холодной воды останется половина Тагилстроя

Пресс-служба «Водоканал-НТ» сообщает, что утром 8 июля произошла авария на сетях холодного водоснабжения.

В связи с аварией на водоводе D-600 возле дома № 24 на улице Индустриальной с 10:00 и до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и здания предприятий по следующим адресам:

«ЕВРАЗ НТМК»: ввод № 2 в районе улицы Индустриальной, 47к4; ввод № 3 в районе улицы Индустриальной, 47к4; ввод № 4 в районе улицы Металлургов, 2А.

Административные здания и склады на улице Индустриальной, 19, 19а, 23, 28, 26а, 28к2, 21, 25, 21а, 21/1, 24, 29, 29а, 31, 31а, 31стр1, 31б, 33а, 33стр2, 35, 35б, 35стр1, 35стр7, 35стр9, 37, 56а, 48, 48стр3, 48стр1, 48стр2, 48стр3, 35стр2, 35а, 39стр3, 39стр4, 39стр5, 39стр6, 35стр8, 35встр3, 47, 41стр4, 41стр2, 41стр3, 41б, 41а, 41стр3, 41стр1, 41в, 41г, 43встр1, 43стр1, 43стр2, 43в443а, 43, 43бстр1, 43б, стр243б, стр3, 45, 45а, 62стр4, 62стр3, 62стр1, 64а, 64, 64/1, 80к5б, 1к5, 1к5а, 72, 74, 47к4, 76в, 76, 78г, 78б, 78а, 80к7б, 78д, 82, 80в, 80б, 80а, 90б/1, 90а, 88а, 86а, литВ, 94, 92стр1, 96стр8, 96стр6, 90/1, 90м, 84, 90, 96стр5, 92, 96стр3, 96стр2, 96стр1, Индустриальной 51/Металлургов, 2Г.

В поликлинике на улице Металлургов, 2Б, наа улице Металлургов от улицы Шевченко до улицы Матросова, на всей улице Матросова, Технической, Кутузова, Шевченко, Гвардейской и Пожарского. А также на улице Огнеупорной от улицы Матросова до улицы Копровой.

На время ремонта водовода «Водоканал-НТ» обеспечит подвоз воды социальным объектам и по заявкам от управляющих компаний к жилым домам.