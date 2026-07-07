«Если бы мы этот грант не выиграли, то открывались бы при свечах». Как в Нижнем Тагиле выживает экспериментальный молодёжный театр «Подвал»

В прошлом году в Нижнем Тагиле открылся экспериментальный театр с говорящим названием «Подвал». Проект осуществился благодаря идее и стараниям 17-летнего тагильчанина Антона Сачкова, который поделился с АН «Между строк» тем, какой путь ему пришлось пройти от замысла до воплощения задумки в жизнь.

По словам молодого человека, запуск проекта потребовал значительных усилий, поскольку начинать приходилось буквально с нуля и при полном отсутствии сторонней поддержки. Ещё в самом начале пути Антон предупредил родителей, что справится сам.

«Эта идея возникла в феврале 2025 года. У меня появилась мысль: если бы у меня была отдельная квартира, я бы, наверное, сделал в ней театр. Мне показалось, было бы очень классно, если бы у нас появился независимый театр другого формата, экспериментального. Я знаю, что есть люди, у которых есть идеи, но они не могут их воплотить в государственных театрах, просто потому, что там есть план-сетка, которую надо выполнять», — рассказал АН «Между строк» Антон Сачков.

В июне прошлого года проект молодого человека получил грант в размере 270 тысяч рублей от Росмолодёжи, который существенно помог ему организовать и технически оснастить пространство в подвале жилого дома № 71 на проспекте Мира, однако изначальный бюджет Антона был куда скромнее.

«Если бы мы этот грант не выиграли, то открывались бы при свечах, потому что первоначальный капитал "Подвала" при открытии составлял 35 тысяч рублей. Я копил, может быть, лет с девяти на поездку на Север России, но всё-таки решил, что этот мой “золотой фонд” потрачу на театр», — вспоминает молодой человек.

Сейчас аренда помещения площадью 120 квадратных метров обходится в 15 тысяч рублей в месяц, включая коммунальные услуги, и полностью оплачивается из пожертвований гостей. При этом, как отмечает Антон, он пытался добиться выделения площадки для театра от городских властей, но безуспешно.

«Нашёл это помещение на “Авито” за вполне приемлемый ценник для такой площади. Я обращался и в город насчёт помещения какого-либо, но глухо, поэтому мы здесь и остались. Когда мы сюда заехали, тут не было ни света, ни воды, а был огромнейший слой пыли, дышать было нечем. Окон не было, козырька тоже не было. Это всё мы уже установили после. Подвал был заброшен, некоторые его вообще использовали как местный туалет. Прошлым летом мы все три месяца просто занимались тем, что его приводили в порядок», — поделился Антон.

Хотя в афишах к спектаклям в социальных сетях сам Антон и его соратница Полина Волошина часто указываются как художественный руководитель и режиссёр, сами ребята на такие громкие звания не претендуют, вполне обоснованно понимая, что профессионального образования и опыта работы в реальных условиях крупного штатного театра у них нет. Сейчас из всей труппы в 10 человек профильное образование (ЕГТИ) имеет только один актёр. Примечательно, что в самом театре сейчас заняты люди совершенно разного возраста — от 16 до 38 лет, и для многих это уникальная возможность реализовать свой творческий потенциал.

«Это моральный вопрос, по которому можно очень долго дискутировать. Я просто выполнил часть работы, которую в театральном мире выполняет режиссёр, то есть ставил спектакль, работал с актёрами, помогая им войти в роль. Для зрителя это штамп. Когда ты упоминаешь, что ты режиссёр, они сразу понимают твою роль в проекте. У нас профессиональное образование только у одного человека, но мы и не претендуем на звание профессионального театра», — поясняет создатель «Подвала».

Сам Антон и Полина являются выходцами из нижнетагильского театра-студии «Зеркало». Однако после выхода в самостоятельное плавание дороги с прежним коллективом разошлись, а общение со старыми друзьями прекратилось, как говорит сам молодой человек, на фоне творческого конфликта.

Несмотря на большую нагрузку и регулярное эмоциональное выгорание, закрывать проект Антон не планирует. Совмещение руководства театром с обучением в 11 классе и сдачей ЕГЭ далось Антону непросто, однако его личная позиция остаётся принципиальной. Сейчас парень планирует поступать в вуз на продюсерский факультет, хотя изначально он хотел выбрать актёрско-режиссёрское направление, но с появлением собственного театра приоритеты и понимание перспектив заметно изменились.

«Я это миллион раз слышал: "Зачем ты взялся за "Подвал"? А ЕГЭ? Слишком мал". У меня на всё почти один ответ: если я сейчас это не сделаю, я не сделаю этого никогда. Потому что я отучусь на продюсерском факультете эти пять лет, мне будет 22 года. Тогда я выйду во взрослую жизнь, и мне надо будет делать всё, чтобы содержать себя, а "Подвал" средств не приносит. Я просто устроился бы в штатный театр ради заработка, а идея так и осталась бы идеей», — говорит молодой человек.

В планах молодого человека — договориться с вузом об индивидуальном учебном плане, чтобы иметь возможность параллельно развивать свой проект в Нижнем Тагиле.

Пока что экспериментальный театр существует как абсолютно некоммерческая история, а вся команда трудится исключительно на собственном энтузиазме. Текущие доходы проекта едва покрывают базовые расходы, сходясь практически в ноль, однако это не мешает коллективу строить масштабные планы на будущее. Сейчас в «Подвале» полным ходом идут масштабные ремонтные работы — приводить в порядок помещение приходится своими силами. Завершить ремонт и генеральную уборку команда намерена до конца июля, чтобы встретить зрителей в обновлённой атмосфере. Первые постановки второго творческого сезона тагильчане смогут увидеть уже в середине августа.