Жильцы дома на улице Газетной вынуждены мыться в грязном кипятке

В редакцию АН «Между строк» обратился тагильчанин с жалобой на качество холодной воды из-под крана. Мужчина рассказал, что уже несколько дней в доме на улице Газетной из-под крана бежит грязная вода жёлтого цвета. Также он отметил, что вместо холодной воды бежит горячая, из-за чего нет возможности принять душ.

«Вчера вечером приехал домой, вода из-под крана бежала грязная, с неприятным запахом. Даже помыться невозможно, потому что холодная вода очень горячая, сегодня ситуация не изменилась. У нашего дома ведутся ремонтные работы, участок дороги был раскопан, возможно, эти вещи связаны», — рассказал тагильчанин.



С аналогичной проблемой обратился в СМИ житель дома № 33 на улице Жуковского.

«И вот в такой воде мы, по мнению властей, должны мыться и купать своих детей. Вода грязная бежит. Власти-то, как я понимаю, не видят проблему, конечно. А мы должны платить за такую “воду”? Что холодная, что горячая вода идёт одного цвета, при этом платёжки растут и растут», — сообщил подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».