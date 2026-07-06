Тагильчанка отсудила 500 тысяч рублей после полученных в ДТП травм

В Нижнем Тагиле 74-летняя местная жительница отсудила 500 тысяч рублей у водителя, который сбил ее на пешеходном переходе. Авария произошла 9 июля 2025 года у дома № 20 на улице Пархоменко. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где её сбил автомобиль Geely.



За рулём автомобиля находился 75-летний мужчина, который ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение подобного нарушения. Водитель пояснил, что не заметил женщину, а когда обратил на неё внимание, применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог. В результате происшествия пенсионерке был причинён вред здоровью средней тяжести, из-за чего она длительное время находилась на лечении и перенесла несколько операций.



Женщина обратилась в прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила. С целью защиты прав пострадавшей прокурор направил в суд иск о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда. Дело рассматривалось в Тагилстроевском районном суде. Иск прокуратуры был удовлетворён. Теперь мужчина обязан выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.