Тагильские спасатели выпустили в городской пруд «Аллигатора»

У тагильских муниципальных спасателей появилась аэролодка «Аллигатор», покупку которой профинансировала администрация города. Накануне на территории Нижнетагильского пруда состоялась торжественная церемония спуска судна на воду. В ней приняли участие глава города Владислав Пинаев и руководитель Центра защиты населения Сергей Копёркин.

Спасатели провели инсценировку процедуры спасения человека в труднодоступных местах. Для этого на лодку загрузили квадроцикл и транспортировали его на другой берег, а затем выгрузили транспортное средство на сушу. По заявлениям пресс-службы администрации Нижнего Тагила, грузоподъёмность лодки составляет более одной тонны. На ней можно передвигаться по воде, льду и участкам суши.

Сергей Копёркин заявил, что за последнее время значительно улучшилась материально-техническая база Центра защиты населения города. Благодаря муниципалитету появилась дополнительная спецтехника, современная экипировка для водолазов и спасателей. Также, по словам руководителя, для выполнения отдельных задач в межсезонье не хватало именно такого оборудования. А в прошлом году уже возникала ситуация, когда необходимо было разбить затор на реке Межевая Утка. Тогда аэролодки не было, поэтому службам пришлось обращаться в стороннюю организацию. Тогда же было принято решение купить судно на воздушной подушке. Стоимость «Аллигатора» составила 5,9 млн рублей.

Градоначальник высоко оценил профессионализм сотрудников Центра защиты населения и подчеркнул, что его специалисты могут выполнить задачу любой сложности.

«Сейчас ребята практически в круглосуточном режиме устраняют последствия дождевого паводка, помогают тагильчанам, а также жителям муниципального округа Горноуральского. Паводковая ситуация остаётся сложной, но она контролируема. Вода постепенно идёт на спад, синоптики прогнозируют прекращение дождей, поэтому продолжим мониторинг и решение текущих задач по устранению последствий паводка», — отметил Владислав Пинаев.