«Спать мне нужно по ночам, а не тазики охранять». В Нижнем Тагиле жильцы дома на Кирпичном пожаловались на течь в крыше, тараканов, крыс и бездействие управляющей компании

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Яна с жалобой на бездействие управляющей компании «Демидов». Она живёт в доме № 43 на улице Краснознамённой вместе с детьми, и каждый день ей приходится бороться с осадками прямо в своей квартире.

«Примерно с весны 2023 года повреждена кровля над моей квартирой. В зависимости от времени года с моего потолка течёт то снег, то дождь. С каждым разом всё сильнее. С 2019 года наш дом обслуживает УК “Демидов”. Я даже не могу точно сказать, сколько раз я им звонила. Каждый раз ответ один: заявка принята, ждите. В этом году очень сильно льют дожди. Если честно, я не сплю уже больше месяца, потому что сильный дождь идёт в основном ночью», — поделилась женщина с АН «Между строк».

По словам Яны, кроме затопления её квартиры, в доме 1952 года постройки много других проблем: затопленный подвал, постоянный запах канализации, тараканы и крысы. В одной из квартир первого этажа грызуны за ночь прогрызли дыру в полу. При этом управляющая компания, как уверяет тагильчанка, никак не реагирует на обращения, а заместитель директора сбрасывает вызовы от жильцов.

В управляющей компании «Демидов» АН «Между строк» пояснили, что делают всё возможное для поддержания дома в удовлетворительном состоянии, несмотря на большие задолженности жильцов за капитальный ремонт.

«Дом по сборам в минусе почти на 450 тысяч рублей. То есть сейчас управляющая компания и делала, и будет делать всё за свой счёт. Есть люди, которые платят за содержание дома, а есть те, кто специально копит большие долги и подаёт на банкротство. В доме на 6 июня 2003 года уже было 50% износа. Когда дом пришёл в нашу компанию, то есть с 2019 года, были сделаны в 18-й квартире перекрытия, которые уже совершенно падали, рушились, выполнен ремонт подъездов, установлены стеклопакеты. На данный момент прокуратурой установлено, что мы должны сделать общедомовые приборы учёта по отоплению, но для этого нам нужно сделать розлив. Розлив пока мы сделать не можем, потому что забит колодец. В “Водоканал-НТ” уже несколько раз мы делали заявку, но пока помощи от них нет», — рассказала заместитель директора УК Светлана Матвеева.

Кроме того, в управляющей компании заверили, что дератизация и дезинсекция проводятся регулярно. Однако эти меры не приносят должного эффекта, так как графики обработок не согласованы с обслуживающими организациями соседних домов.

8 июня этого года Яна уже направила обращение в прокуратуру в надежде обратить внимание надзорных органов на сложившуюся ситуацию.

«В комнате стоят два шкафа, и оба теперь на помойку. Звонила в УК, говорила, чтобы приехали и акт о причинении ущерба составили. Они бросили трубку. Написала заявление в прокуратуру, до сих пор жду ответ. У меня дочь-астматик, о чём УК неоднократно была оповещена, и у меня тревожно-депрессивное расстройство. Мне нервничать нельзя, и спать мне нужно по ночам, а не тазики охранять», — говорит женщина.

Отметим, на прошлой неделе после публикации АН «Между строк» о похожем случае Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Жильцы многоквартирного дома № 108 на улице Черноморской пожаловались на постоянные протечки крыши и затопление квартир дождевой водой. По словам жильцов, за последние годы у дома сменились две управляющие компании — УК «Тагилстрой» и «Уралградмаш», которые взимали плату за текущий ремонт, однако никаких ремонтных работ не проводили, несмотря на плачевное состояние крыши. При этом, ранее обращения в администрацию города и прокуратуру не давали никакого результата.