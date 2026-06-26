СК возбудил уголовное дело после жалобы местных жителей на затопление квартир в одном из домов Нижнего Тагила

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после публикации АН «Между строк» видеообращения жителей дома № 108 на улице Черноморской в Нижнем Тагиле.

Напомним, жильцы многоквартирного дома пожаловались редакции АН «Между строк» на постоянные протечки крыши и затопление дома дождевой водой. На опубликованном ранее видео видно, как в одной из квартир с потолка кухни льётся целый поток воды. Местным жителям приходится расставлять по дому тазы и вёдра, чтобы хоть как-то спасти личное имущество. При этом, по словам жильцов, за последние годы у дома сменились две управляющие компании — УК «Тагилстрой» и «Уралградмаш», которые взимали плату за текущий ремонт, однако никаких ремонтных работ не проводили, несмотря на плачевное состояние крыши. Кроме того, обращения в администрацию города и прокуратуру не дали никакого результата.

Посмотреть видео можно по ссылке: https://vkvideo.ru/clip-50583910_456243805?ref_domain=mstrok.ru

По факту нарушения жилищных прав тагильчан следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и мерах, принятых для восстановления прав граждан.

Как сообщили в управлении ЖКХ администрации города, ремонт кровли запланирован уже на ближайшее время.

«Собственниками жилых помещений многоквартирного дома по улице Черноморской, 108 выбран непосредственный способ управления. С 1 июня у них заключён договор на обслуживание общего имущества с ИП Мальцева Е. Н. По информации обслуживающей организации, проведён осмотр крыши, выполнены работы по устранению течи кровли. Также этим летом запланированы работы по текущему ремонту кровли, планируется провести расчёт стоимости требуемых работ и сообщить эту информацию собственникам помещений», — пояснили в мэрии.

Отметим, что в ближайшее время 52 многоквартирных дома Нижнего Тагила могут остаться без управляющей компании в связи с фактическим прекращением работы УК «Уралградмаш», к деятельности которой неоднократно возникали вопросы как у жильцов, так и у контролирующих и правоохранительных органов. Сейчас счета компании арестованы, а она сама, по словам вице-мэра Вячеслава Горячкина, может лишиться лицензии.