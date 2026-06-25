«Написали главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, но ответа — ноль».  В Нижнем Тагиле проливные дожди затапливают двухэтажку на Тагилстрое (ВИДЕО)

Жители дома № 108 на улице Черноморской (построен в 1954 году) в Нижнем Тагиле жалуются на постоянные протечки крыши. Как рассказала одна из жительниц, после сильного дождя её квартиру и подъезд заливает водой. На видео видно, как на кухне у тагильчанки с потолка льётся настоящий поток воды. Чтобы хоть как-то спасти имущество от затопления, приходится расставлять тазики и вёдра. При этом, по словам женщины, за последние годы у дома сменились две управляющие компании, однако ситуация так и не изменилась.

«У нас было две управляющие компании — УК “Тагилстрой” и “Уралградмаш”. Обе компании брали с нас деньги, но никакой работы так и не сделали. Нас как топило, так и топит. Куда только ни обращались — бесполезно. На капремонт сдаём деньги, но почему, когда у нас случаются такие проблемы, нам никто и никак не может помочь? Могли бы выделить средства из фонда капремонта на решение наших проблем. Почему всё не для людей? Куда ещё обратиться для решения наших проблем? Мы писали и в администрацию, и в прокуратуру. Написали главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, но ответа — ноль. Полный беспредел. Зато попробуй не заплати — сразу пени, сразу пугают судебными приставами. Хотя почему мы должны платить за услуги, которые фактически не выполняются?» — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

Напомним, десятки многоквартирных домов Нижнего Тагила в ближайшее время могут остаться без управляющей компании. УК «Уралградмаш», обслуживающая 52 многоквартирных дома, фактически прекратила работу, а её счета арестованы. Как рассказал первый замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил ТВ», к деятельности компании неоднократно возникали вопросы как у жителей, так и у контролирующих и правоохранительных органов. По словам вице-мэра, в ближайшее время УК «Уралградмаш» может лишиться лицензии по аналогии с УК «УКИКО».