В Нижнем Тагиле десятки многоквартирных домов в ближайшее время могут остаться без управляющей компании

Десятки многоквартирных домов Нижнего Тагила в ближайшее время могут остаться без управляющей компании. УК «Уралградмаш», обслуживающая 52 многоквартирных дома, фактически прекратила работу, а её счета арестованы.

Как рассказал первый замглавы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил ТВ», к деятельности компании неоднократно возникали вопросы, как у жителей, так и у контролирующих и правоохранительных органов.

По словам вице-мэра, в ближайшее время УК «Уралградмаш» может лишиться лицензии по аналогии с УК «УКИКО».

«Мы всё-таки считаем, что такие управляющие компании, наверное, не должны существовать на рынке. Жителей я бы призвал, не дожидаясь, пока она совсем запустит работу, провести собрание, выбрать другую управляющую компанию. Есть огромный риск неподготовки домов к отопительному сезону. Об этом Госжилспекция проинформирована. Надеюсь, что не будет затянут вопрос с принятием решения о лишении лицензии этой управляющей компании», — заявил чиновник.

Директором «Уралградмаша» является Виктор Старокожев, ранее возглавлявший «УКИКО». Компания получила известность благодаря тому, что в течение нескольких лет управляла сотнями многоквартирных домов в различных регионах страны, в том числе в Свердловской и Челябинской областях. Значительную часть её жилфонда составляли дома старой постройки с высоким уровнем износа и низкой собираемостью коммунальных платежей. Компанию критиковали за ненадлежащее содержание домов при продолжающемся начислении платы жителям.

В октябре 2025 года управляющая компания «УКИКО» лишилась права обслуживать многоквартирные дома в Нижнем Тагиле.