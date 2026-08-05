Эксперты назвали причины массового мора рыбы в Свердловской области

Аномальное лето 2026 года на Урале обернулось экологической катастрофой: в Свердловской и Тюменской областях массово гибнет рыба из-за дефицита кислорода в воде. Эпицентром бедствия стала река Тура и её притоки — Салда, Тагил, Ница, Пышма, Актай, Ис. Первые случаи зафиксировали в середине июля, когда над водоёмами витал удушливый запах гнили, а на поверхности всплывали мёртвые рыбы. Прошло почти три недели, но ситуация не изменилась. Причины и последствия явления Ura.ru объяснили специалисты Нижнеобского управления Росрыболовства и УралНИРО.

Почему гибнет рыба?

По словам заместителя начальника отдела контроля и охраны водных ресурсов Нижнеобского управления Росрыболовства Антона Суханова, виной всему беспрецедентный паводок, затопивший поля и луга. Растительность, оказавшись под водой, начала гнить, активно потребляя кислород. К этому добавилась сильная жара, усугубившая дефицит кислорода в водоёмах.

«Гибель водно-биологических ресурсов связана с низким уровнем кислорода по всей магистрали Туры, в её притоках и протоках. Это последствия наводнения: вода разлилась, затопила поля, луга, и всё, что росло и цвело, теперь гниёт под водой, съедая кислород. Наложился и другой фактор — сильная жара», — объясняет Антон Суханов.

В первую очередь от нехватки кислорода страдают частиковые виды рыб: окунь, плотва, лещ и щука.

Дополнительные факторы: загрязнение и водоросли

И.о. руководителя УралНИРО Екатерина Кичигина называет ещё несколько причин. Во-первых, сине-зелёные водоросли, активно размножающиеся в тёплой воде, также поглощают кислород. Во-вторых, смыв отходов животноводческих предприятий с полей из-за ливней приводит к попаданию в водоёмы азотистых и аммиачных веществ, которые меняют pH воды и снижают уровень кислорода.

«Также замор может быть связан с другими явлениями. Например, на водосборных площадях располагаются животноводческие предприятия, и осадки смывают с полей отходы их жизнедеятельности. Азотистые, аммиачные вещества попадают в водоём и негативно влияют на рыбу: pH меняется, падает кислород», — считает эксперт.

Беспрецедентный паводок: раз в сто лет

Нынешнее половодье специалисты называют уникальным по масштабам По их оценкам, такие разливы рек случаются раз в 100 лет. На некоторых водоёмах, например, Тоболе и Лозьве, вода затопила пойменные террасы на километры вокруг.

«Половодье нестабильное: вода резко поднимается, резко уходит, и происходят заморные явления. Рыба остаётся на пойменной террасе, не успевая уйти», — назвала специалист ещё одну из причин.

Естественный отбор или угроза экосистеме?

Несмотря на масштабы бедствия, эксперты уверяют, что замор — это своеобразный естественный отбор, который не окажет критического влияния на биоресурсы региона. Более того, у аномального паводка есть и положительная сторона.

«До этого года были сухие периоды, уровень воды был очень низкий, происходили обмеления. А когда водоёмы уходят в зиму с низким уровнем воды, происходит промерзание, кислород падает, и весной мы получаем замор. Сейчас же происходит наполняемость рек и озёр, уровень воды приходит в норму. А значит, в зиму они уйдут наполненными, и весеннего мора не будет», — добавила Кичигина.

Рекордные осадки и режим ЧС

Лето 2026 года на Среднем Урале стало исторически дождливым: за июнь и первую половину июля в регионе выпало 280 мм осадков — это в 2,5 раза выше климатической нормы. Аномальные ливни спровоцировали масштабный паводок, из-за которого в ряде районов вводили режим чрезвычайной ситуации.

Сложнее всего пришлось Ирбиту, где уровень воды в реке Ница поднимался семь дней подряд, а также Нижнему Тагилу, Камышлову и Артёмовскому. По мнению синоптиков, аналогов нынешней ситуации не было за последние десятилетия.