В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры четыре многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращениям жильцов домов № 11, 15, 25 и 26 на 7-м Квартале (посёлок Северный), которые граждане считают аварийными. Здания были построены в начале 1960-х годов и имеют значительный процент износа.

В ходе проверки было выявлено, что многоквартирные дома имеют признаки аварийного состояния. Обнаружены многочисленные протечки кровли, проемы и трещины в кровельных конструкциях, гниение деревянных элементов крыши. Также зафиксировано гниение и разрушение деревянных перекрытий между первым и вторым этажами, а также между вторым этажом и чердаком. Перекрытия провисают и проваливаются, что приводит к разрушению штукатурного слоя. На стенах зданий выявлены трещины, а плиты-козырьки над подъездами разрушены. Балконные плиты также имеют краевые разрушения.

«В связи с изложенным прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении обязанности на администрацию Нижнего Тагила провести обследование строительных конструкций указанных многоквартирных домов с предоставлением заключений, выданных специализированной организацией, в Межведомственную комиссию для решения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе инженерно-технических исследований было выявлено, что конструкции зданий находятся в аварийном состоянии, что делает проживание в этих многоквартирных домах опасным для жизни и здоровья людей. В свою очередь, это даёт право жильцам, проживающим в муниципальных квартирах, на предоставление во внеочередном порядке благоустроенного жилья.