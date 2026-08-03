Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов пятерых жителей Нижнего Тагила

За последние семь месяцев текущего года пятерых жителей Нижнего Тагила внесли в список террористов и экстремистов — перечень физических лиц, подозреваемых в экстремистской или террористической деятельности, формируемый Росфинмониторингом.

Так, список пополнили: 18-летний Артём Гуков, 63-летний Анатолий Никитин, 73-летняя Ольга Лазебная, 25-летняя Анастасия Новосёлова и 40-летний Артём Вахонин. По информации АН «Между строк», на последнего заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма через интернет).

Как сообщает ИА «Все новости», 27 июля Ленинский районный суд Нижнего Тагила заочно арестовал Артёма Вахонина.