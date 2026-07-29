В Екатеринбурге пропала 21-летняя Анастасия Сандырева, которую вчера видели в Нижнем Тагиле. Предположительно, девушка могла попасть под влияние мошенников

В Екатеринбурге пропала 21-летняя Анастасия Сандырева. Она ушла из дома в понедельник, 27 июля, и не вернулась.

«Близкие девушки рассказывают, что она поддалась влиянию мошенников. После исчезновения екатеринбурженки они стали угрожать родным. Она ушла из дома в 11:48 27 июля. После этого от неё больше не было никаких звонков или сообщений. Вместе с Настей из дома пропали деньги и украшения. Родители девушки подали заявление в полицию и обратились к поисковикам. Есть свидетели, которые видели её вчера в Нижнем Тагиле. Потом она могла отправиться в Серов. Нам очень нужны свидетельства», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост девушки — 167 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза карие. Во что была одета Анастасия в момент исчезновения, неизвестно.

Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8 (800) 700-54-52 (горячая линия отряда «ЛизаАлерт») или по единому номеру экстренных служб 112.