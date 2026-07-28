В Нижнем Тагиле директор управляющей компании и его жена украли почти 2,5 млн рублей у собственников квартир под видом капремонта дома

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему директору управляющей компании ООО «УК Содружество» Владимиру Севрюгину и его супруге, директору ООО «Нейва» и ООО «Единый расчётный центр», Анастасии Севрюгиной. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере»).

«Судом установлено, что в августе 2022 года Севрюгины, используя своё служебное положение в управляющей компании и аффилированных подрядных организациях, похитили денежные средства собственников квартир в многоквартирном доме № 56/2 по Уральскому проспекту в Нижнем Тагиле. Зная, что работы по капитальному ремонту кровли, отмостки и инженерных сетей фактически проводиться не будут, Севрюгин изготовил подложные документы: фиктивный протокол общего собрания собственников и договор подряда с ООО “Нейва”, который подписала его супруга. На основании этих подложных документов Севрюгин дал поручение банку о перечислении аванса в размере 2 430 560 рублей 71 копейки на счёт подконтрольного ООО. В тот же день Анастасия Севрюгина, получив деньги, перевела их на счета других подконтрольных фирм. Капитальный ремонт в доме так и не был произведён. Впоследствии, после смены управляющей компании, супруги Севрюгины частично вернули похищенное (700 000 рублей)», — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Суд, исследовав все представленные сторонами доказательства, назначил наказание: Владимиру Севрюгину — 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Аналогичное наказание назначено его супруге. Однако ей судом предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения её малолетними детьми возраста 14 лет. Арест на имущество осуждённых — автомобили и долю в уставном капитале предприятия — сохранён до уплаты штрафа.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.