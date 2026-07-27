«В Германии было тесно, и я улетел учиться в Калифорнию». В Нижнем Тагиле прошла встреча с выпускником горного колледжа, профессором Стэнфордского университета и основателем крупной IT-компании Ильёй Грином

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств в минувшую субботу прошла встреча с уроженцем Нижнего Тагила, профессором Стэнфордского университета, филологом и специалистом по искусственному интеллекту, стоявшим у истоков крупной международной технологической компании, Ильёй Грином.

Встреча была посвящена поэзии Пастернака, Уралу и искусственному интеллекту. Грин рассказал о своём пути, увлечении творчеством Пастернака и о значимости литературы в эпоху ИИ. Событие проходило в формате диалога, у зрителей была возможность задавать интересующие их вопросы.

Пастернак и Урал

Своё выступление Грин начал с того, что прочитал стихотворение Пастернака «Урал впервые». Пастернак был на Урале трижды. Илья говорит, что интерес Пастернака к Уралу сформировал его интерес к творчеству Пастернака. Позднее он написал диссертацию по его поэзии.

А до этого он успел окончить горно-металлургический техникум (ныне колледж) в Нижнем Тагиле, потом был переезд в Германию и учёба в вузе, по окончании которого он перебрался в Калифорнию.

«Мне стало тесно в Германии, я улетел учиться в Калифорнию. У меня в университете был преподаватель, который был пастернаковедом. Он и вовлёк меня в эту авантюру — написание диссертации. Когда я узнал, что Пастернак был на Урале, я почувствовал какую-то связь, меня это притянуло», — говорит Грин.

Он защищал диссертацию в Стэнфордском университете, её тема — «Учиться видеть». По мнению учёного, стихи Пастернака учат видеть саму суть явления. В работе говорится о том, что для Пастернака формирование сути предмета — это ключевой элемент творчества. И это ставит под сомнение обыденное восприятие действительности человеком.

Искусственный интеллект

Илья Грин стоял у истоков технологической компании, которая занимается разработкой лазерных датчиков для беспилотных автомобилей. Их продукт позволяет машине определить, на каком расстоянии находится ближайший объект, чтобы с ним не столкнуться. Сегодня компания работает с Volvo, Mercedes-Benz, Audi, Polestar и Daimler Truck, её капитализация составляет сотни миллионов долларов. В эту компанию Грин попал случайно, он жил в одном доме с её основателем.

«У меня были три соседа по дому, когда я учился в Калифорнии, мы хорошо общались, ребята были увлечены IT-технологиями. Сейчас каждый из них основал свою компанию с миллиардным оборотом. Я стал первым сотрудником одной из них, организация была очень быстрорастущей, всем нужны были лазеры, а мы могли их разработать и делали это дёшево. Я занимался продвижением наших решений и в целом вопросами развития бизнеса», — сказал Грин.

Он называет ИИ «волшебной палочкой», которая стала доступна каждому из нас и признался, что общается с нейросетью гораздо больше, чем с кем-либо из своих друзей. При этом, он призвал не забывать, что нейросеть обладает лишь искусственным интеллектом, а чувства и эмоции присущи только человеку и в этом плане ИИ никогда не сможет с ним сравниться.

«Мне никогда не будет интересно смотреть на картины, созданные ИИ, читать стихи, которые были написаны нейросетью, даже если они высокого качества. Я хочу чувствовать энергетику автора, видеть его переживания. В этом плане, конечно, человек непобедим», — считает Илья Грин.