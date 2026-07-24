Женщина с ребёнком пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись два автомобиля, пострадали женщина и ребёнок. Авария произошла 23 июля около 13:30 на 7-м километре автодороги в сторону села Николо-Павловское. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь в потоке, не обеспечил безопасную дистанцию и врезался в попутный Lifan под управлением 57-летней женщины. После столкновения оба автомобиля остановились на обочине.

В результате ДТП пострадала водитель Lifan — после оказания медицинской помощи её отпустили домой. Также травмы получил несовершеннолетний пассажир, его госпитализировали в детскую городскую больницу № 3.

За рулём Toyota находился житель Екатеринбурга со стажем вождения 17 лет. По его словам, впереди идущий автомобиль резко затормозил, он попытался уйти от столкновения и выехал на обочину, однако избежать удара не удалось.

В отношении водителя возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее вред здоровью) и ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части).

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. В ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдать дистанцию и контролировать дорожную обстановку.