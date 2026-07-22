Суд в Нижнем Тагиле оставил на свободе пожилого водителя, сбившего насмерть женщину

Ленинский районный суд Нижнего Тагила огласил приговор в отношении 70-летнего местного жителя Виктора Ермакова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

17 февраля 2026 года в период с 12:30 до 13:00 он управляя автомобилем марки Saab, ехал в направлении Серова.

«Водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, а при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства.В результате Ермаков не справился с управлением — автомобиль занесло и вынесло на правую обочину, где он совершил наезд на стоящий Volkswagen и находившуюся рядом женщину. В результате ДТП 52-летней женщине-пешеходу были причинены тяжкие телесные повреждения. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась в больнице в тот же день», — рассказали в суде.

Суд признал Виктора Ермакова виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на 2,5 года. Также он должен выплатить 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток.