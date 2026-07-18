Тагильские купцы Фомичёвы

Зимой 1883 года в Нижнетагильском посёлке умер сундучный мастер Никон Фомичёв, оставив вдову и семерых детей практически без средств к существованию. Чтобы как-то свести концы с концами, старшие сыновья (19-летний Аверьян, 17-летний Афанасий и 12-летний Александр) вместе с матерью отправились на улицы торговать с лотка мелочным товаром. На хозяйстве остались дочери да младший сын Герасим, которому было всего 4 года. Жилось трудно: заработанных старшими денег едва хватало на пропитание. Да ещё Аверьяна угораздило влюбиться в дочку богатого кустаря Панфила Голованова. Правда, любовь оказалась взаимной, и Аверьян Фомичёв и Лиза Голованова вскоре поженились. Лизавета Панфиловна оказалась девицей бойкой и, не без помощи папеньки, конечно, открыла собственное дело, начав торговать мясом. Аверьян тоже встал к прилавку, а через несколько лет взял к себе на работу и младшего брата — Герасима.

Герасим быстро втянулся в бизнес, постигая все его премудрости. К 1905 году он дослужился до приказчика и получил от Аверьяна доверенность на ведение дел. В том же году Герасим познакомился с дочерью лесообъездчика Павла Никитина и женился на ней.

Герасим Никонович Фомичёв (фото неизв. автора, 1905 г. / из архива И. Т. Коверды / общ. достояние)

А Герасим Фомичёв занялся поставками курдючного мяса из Калмыкии на Урал. Торговля курдючной бараниной неожиданно принесла хорошую прибыль. Тогда Герасим, призвав на помощь брата Александра, отделился от Аверьяна и организовал своё дело: сначала мясную лавку, затем магазин, а затем и торговый дом. Кроме мяса Герасим и Александр Фомичёвы стали торговать рыбой, бакалеей, хлебом и даже галантерейными товарами. Кроме магазина они открыли две лавки в Нижнем Тагиле — на Базарной площади и на улице Тагильский Криуль, и лавку в Висимо-Шайтанском заводе.

Цены Герасим Фомичёв старался держать доступными для широких кругов населения. И постоянными покупателями фомичёвских лавок становилось всё больше рабочих заводов, среди которых были и члены запрещённой РСДРП. После октября 1917-го Герасима сразу арестовали, но скоро выпустили: среди комиссаров оказалось много бывших постоянных клиентов его мясных лавок. Герасим Никонович тут же поспешил присягнуть на верность новым властям. Он даже пожертвовал полтысячи пудов мяса для нужд Красной Армии. В 1918 году красные оставили Нижний Тагил и вместе с ними из города ушёл и Герасим Фомичёв. Но вскоре он попал в плен к чехословакам.

Его привезли в Нижний Тагил и, узнав, что он является известным мясоторговцем, назначили агентом по поставкам продовольствия для чехословацкого корпуса и армии Колчака. За полгода Герасим Фомичёв смог раздобыть вагон соли, несколько тысяч пудов свежей рыбы и около 5000 голов крупного рогатого скота. Но в июле 1919 года обстановка на фронте изменилась и белые начали покидать Нижний Тагил. Фомичёвым приказали следовать за отступающими частями. В Тюмени колчаковцы конфисковали у Герасима и Александра все ценности, а их самих мобилизовали в армию. В августе 1919-го часть, где они служили, перебросили в Иркутск, но сражаться с большевиками Фомичёвым совсем не хотелось. К тому же, в Иркутске они воссоединились с семьями, с которыми расстались в Тюмени.

В конце декабря 1919 года в Иркутске вспыхнуло антиколчаковское восстание, которое возглавили эсеры и меньшевики. Восставших поддержали части чехословацкого корпуса, ранее выступавшие союзниками белых. В результате ожесточённых боёв колчаковская власть пала, а Герасим Фомичёв сдался красным партизанам. Его зачислили рядовым в 15-й Советский полк, и бывший тагильский торговец мясом отправился охранять мосты в Иркутске. В феврале 1920 года вышел приказ о демобилизации из рядов РККА мужчин старше 40 лет. Герасим устроился в Иркутский губернский продовольственный комитет агентом по закупкам. Но через год его арестовали, обвинили в пропаже большой партии соды. Следствие шло девять месяцев, но Фомичёва выпустили до суда, сняв с него все подозрения. В это время в стране объявили новую экономическую политику (НЭП), и Герасим и Александр Фомичёвы решили вернуться в Нижний Тагил.

Возвращение в родные места радости Фомичёвым не принесло. Их добротные каменные дома на улице Арзамасской советская власть реквизировала, и поначалу семьям пришлось ютиться у родственников. Но Герасим Никонович быстро вернулся в торговлю: благо, что законы НЭПа это позволяли. Он купил в Самаре два вагона ржи по 6 рублей за пуд и быстро распродал в Нижнем Тагиле, Черноисточинске и Висиме по 10 рублей за пуд. Заработав стартовый капитал, он возобновил старые связи с поставщиками и открыл в Тагиле мясной магазин.

Мясная лавка (магазин) Г. Н. Фомичёва (фото неизв. автора, 1924 г./ общ. достояние)

Три с половиной года Фомичёв весьма успешно торговал мясом и бакалеей, но в январе 1925 года начались притеснения «нэпманов»: многократно выросли налоги и сборы и тагильские предприниматели начали сворачивать свои дела. Фомичёв не успел продать свой бизнес. Магазин опечатали за недоимку и 20 января выставили на торги. В марте того же 1925 года Герасим Никонович уехал в Надеждинск (ныне — Серов), где его взял на работу частный торговец мясом Турасин. Но и тому пришлось через пару месяцев закрыть своё дело. Фомичёв уехал в Омск, где устроился в Иссыкульское товарищество агентом по покупке скота. Казалось, жизнь налаживается. Тагильчанина ценили на службе и несколько раз премировали. Но в 1929 году он имел неосторожность отблагодарить ветеринарного врача шестью рублями, а тот, посчитав сумму недостаточной, обиделся и донёс в милицию. Фомичёва обвинили в даче взятки должностному лицу и в апреле 1930 года приговорили по статье 118 УК РСФСР к двум годам лишения свободы.

Г. Н. Фомичёв (фото неизв. автора, 1932 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/history/images/291.jpg)

Срок Герасим Никонович отбыл «от звонка до звонка», работая скотником сначала в Омской трудовой колонии, а затем в совхозе, после чего, как бывший «нэпман» был лишён избирательных прав. Вернувшись в Нижний Тагил, он смог устроиться только сторожем в трест «Тагилстрой». Но и там удалось поработать недолго. Начались «чистки» и его, как представителя «чуждого класса торговцев», бывшего «нэпмана» и уголовника уволили. Затем была работа сторожем в конторах «Союзшвейсбыт» и «Союзрыбсбыт», агентом заготовок продуктов в ОРСе (отделе рабочего снабжения) НТМЗ, дворником в инфекционной больнице. В 1936 году Герасим Фомичёв обратился в ЦИК с письмом, в котором просил о восстановлении избирательных прав. Но ему отказали. Отказали и его брату Александру, который также работал за мизерную зарплату сторожем. Не помогло и обращение лично к Председателю ЦИК СССР, «всесоюзному старосте» Калинину.

Старший брат Фомичёвых, Аверьян, пропал без вести во время Гражданской войны где-то в Сибири. Его сын Анатолий перебрался в Новосибирск, где в годы НЭПа пытался завести свой бизнес. Чем эта затея закончилась — неизвестно.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— В. Кашин «Мясное дело в Нижнем Тагиле сто лет назад», газета «Тагильский вариант», № 29 и 30 2017 г.

— В. Рябиков «Иркутск - столица революционной Сибири», Иркутск, 1957 г.

— ГКУСО Государственный архив Свердловской области, Фонд: Р-88 Опись: 8

— МКУ Нижнетагильский городской исторический архив, Фонд: 70 Опись: 1