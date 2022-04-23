Город и его люди. Династия Гуськовых (часть II) 

Сегодня, как и обещали, продолжаем знакомить читателей с известной династией Нижнего Тагила — Гуськовыми. В прошлые выходные мы рассказывали о главе семейства враче Константине Гуськове и его супруге пианистке Зое Васильевне. Сегодня речь пойдёт об их дочерях: враче-радиологе Ангелине Константиновне и историке Татьяне Константиновне.

Старшая дочь Константина Васильевича Гуськова — Ангелина — пошла по стопам отца и посвятила свою жизнь медицине. В 1941 году она поступила в Свердловский государственный медицинский институт, окончила его с отличием и осталась работать в ординатуре при вузе в Клинике нервных болезней и нейрохирургии, которой тогда руководил известный врач-невропатолог и нейрохирург Давид Григорьевич Шеффер, автор первой в России монографии о воздействии излучения на нервную систему.

Ангелина начала исследовать злокачественные опухоли мозга. В те годы изучением этой темы в СССР занимались только два человека, и девушке приходилось часто ездить в московский НИИ им. Бурденко на консультации. В столице заметили, что Ангелина очень серьёзно относится к выбранной теме, и высоко оценивали её наработки. Терять таких специалистов было никак нельзя, и москвичи стали уговаривать Ангелину Константиновну перейти на работу в «Бурденко». Но Гуськова наотрез отказывалась. Она мечтала вернуться в Нижний Тагил, чтобы работать в одной больнице вместе с отцом. Руководство НИИ настаивало, но Ангелина была непреклонна.

В конце концов в 1949 году она вернулась на Урал, где её ждало неожиданное направление на работу на «закрытый» комбинат Челябинск-40 — первое предприятие атомной отрасли ПО «Маяк» в городе Озёрске Челябинской области. Одно из неприятных открытий Ангелина сделала для себя уже в первый день после прибытия на место работы: новому сотруднику медико-санитарного отдела № 71 выделили место в дощато-засыпном больничном бараке. Бытовые условия тоже оказались далеки от привычных. С этим молодой врач Гуськова смирилась, и вскоре проживание в одной комнате с шестью соседками стало казаться ей делом обычным и даже удобным.



Барак медико-санитарного отдела № 71 в Челябинске-40, где были написаны первые диссертации

по лучевой болезни (фото из архива А. Гуськовой / фрагмент ориг. изображения)

(https://rusmir.media/files/1/upload/1210x0/29461.jpg)



Зарплата тоже оказалась ниже той, что она получала в клинике. Впрочем, тратить лишние деньги в сверхсекретном Озёрске было негде. Но самым утомительным оказалась эта самая секретность: Ангелина не могла съездить в гости к родным, не могла написать в письме, чем она занимается, и даже выезды за пределы Озёрска для защиты диссертации были осложнены условиями режима.

О лучевой болезни в те годы не было известно ничего. Медико-санитарный отдел № 71, куда была зачислена Ангелина Константиновна, состоял сплошь из молодых специалистов и должен был в кратчайший срок организовать диагностику, распознать болезнь и начать лечение работников комбината. В результате молодые специалисты Челябинска-40 почти у 2500 человек выявили проявления лучевой болезни, у 49 из них недуг был в острой форме.

Ангелина Гуськова и руководитель отдела Григорий Байсоголов сформулировали принципы классификации и лечения лучевой болезни, которые актуальны по сей день. Их монография «Лучевая болезнь человека» была переведена сначала на английский язык, а позднее ещё на немецкий, французский, итальянский и даже фарси.



Ангелина Гуськова (слева) и Григорий Байсоголов за обсуждением результатов обследований

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.biblioatom.ru/pers/guskova14.jpg)



Научные успехи молодого медико-санитарного отдела привели к тому, что в 1953 году его переименовали в филиал московского Института биофизики. К слову, в работе отдела живое участие принимал «отец» советской атомной бомбы Игорь Васильевич Курчатов, с которым Ангелина Гуськова подружилась на всю жизнь. В 1957 году Курчатов волевым решением перевёл доктора наук Гуськову в столичный Институт биофизики. Но спокойно поработать там ей не дали: консервативные «аборигены» института не признавали результаты её исследований и всячески игнорировали её рекомендации. В итоге Ангелина Константиновна перешла на работу в Институт гигиены труда и профзаболеваний Академии наук СССР, где проработала до 1974 года. После того как половина старых кадров Института биофизики были торжественно спроважены на пенсию, Гуськова вернулась.



А. К. Гуськова (фото: Панов, РИА Новости, 1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://visualrian.ru/images/old_preview/110/21/1102182_preview.jpg)



26 апреля 1986 года в 02:00 Ангелине Гуськовой позвонили из чернобыльской медсанчасти и сообщили об аварии. В эти годы она руководила клиникой Института биофизики и возглавила организацию лечения людей, пострадавших на Чернобыльской АЭС. В кратчайшие сроки было подготовлено 200 мест для приёма пострадавших. В первые же сутки в Москву было доставлено 134 человека, у которых болезнь протекала в острой форме. Врачи клиники во главе с Ангелиной Константиновной работали по 18 часов. В результате удалось спасти 106 человек, что вызвало в среде зарубежных специалистов восторженное недоумение. В Москву для обмена опытом начали приезжать иностранные специалисты.

Американский врач, профессор Калифорнийского университета Роберт Гейл и Ангелина Константиновна Гуськова (фото: Виталий Карпов, РИА Новости / фрагмент ориг. изображения) (http://visualrian.ru/images/old_preview/80/60/806014_preview.jpg) А. К. Гуськова с коллегами (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://static.tildacdn.com/tild3533-6665-4565-a334-613135336433/_________.jpg)

Ангелина Константиновна объездила весь мир в составе официальных делегаций. Она очень рано стала главным радиологом 2-го управления Министерства здравоохранения, входила в команду наших лучших врачей наряду с хирургами Виктором Поляковым, Александром Вишневским, её выдвигали в качестве эксперта в Научный комитет по действию атомной радиации при ООН. При этом люди, знавшие её, отмечали, что доктор медицинских наук, профессор, лауреат Ленинской премии, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, главный научный сотрудник Института биофизики Минздрава Гуськова была скромным человеком, с простыми желаниями.

Однажды, во время поездки в Великобританию, принимавший её лорд сэр Эдвард Почин спросил, на какой машине она хотела бы передвигаться по Лондону. На что Ангелина Константиновна смущённо ответила, что давным давно хотела прокатиться на верхней площадке двухэтажного автобуса. Чопорный сэр Эдвард сказал, что это считается неприличным, потому что там обычно целуются парочки.

«Но ради вас, — сказал он, — мы поедем на втором этаже!»



Ангелина Константиновна Гуськова (фото: Сергей Казанцев / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.tagilka.ru/upload/resize_cache/iblock/3db/950_10000_1/3db54af06c2a9c0926ffb24b978107d4.jpg?1435574618329589)



На всю жизнь доктор Гуськова сохранила любовь к музыке, которую в детстве привила ей мама. Ещё одна любовь — к чтению — досталась от отца. Дома у Ангелины Константиновны была богатая библиотека. За свою долгую жизнь она написала семь подробных научных трудов и две сотни статей для отечественных и зарубежных медицинских изданий. Её не стало 7 апреля 2015 года.



Фото: Антон Беркасов / фрагмент ориг. изображения

(https://rusmir.media/files/1/upload/1210x600/6609.JPG)



Иначе сложилась судьба младшей сестры Ангелины Константиновны — Татьяны. Татьяна Константиновна Гуськова родилась 17 сентября 1926 года в Нижнем Тагиле. В школьные годы, которые прошли в 32-й школе, она увлеклась историей родного края, что и предопределило её дальнейший жизненный путь. В 1946 году Татьяна окончила историко-филологический факультет Нижнетагильского учительского института, затем, в 1951-м, — с отличием исторический факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького. По окончании УрГУ она четыре года проработала в школе учителем истории, но стремление узнать об истории Урала и Нижнего Тагила как можно больше заставило её в 1956 году перейти на работу в городской историко-краеведческий музей и подать документы на заочное отделение аспирантуры Государственного исторического музея.



Татьяна Константиновна Гуськова (справа) (фото неизв. автора из архива НТМЗ ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/medialibrary/73d/73da3ff8ef2b350ad96819ac92be6492.jpg)



В 1965 году под руководством доктора исторических наук Бернгарда Борисовича Кафенгауза (в 1940–1960-х годах он считался единственным специалистом по истории становления и развития хозяйства Демидовых) Татьяна Гуськова успешно защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук, после чего, в 1969 году, перешла на работу в пединститут старшим преподавателем исторического факультета. Позднее стала доцентом кафедры философии и научного коммунизма (1972–1978), доцентом кафедры истории СССР (1978-1989), доцентом и профессором кафедры отечественной истории (1989–2010) исторического факультета. За свою долгую карьеру написала более 50 научных трудов по истории Урала.

В Нижнем Тагиле Татьяну Константиновну хорошо знали как популяризатора истории родного края и лектора городского общества «Знание». В 1970-х и 1980-х годах на промышленных предприятиях раз в неделю полчаса отводилось именно для проведения различных лекций. За несколько дней до мероприятия на доске объявлений вывешивали объявление с указанием темы и имени лектора. Слушать лекцию или нет, каждый рабочий решал сам. На некоторые лекции в цеховых «красных уголках» собиралось лишь несколько человек. Но в те дни, когда лекцию читала Татьяна Гуськова, желающим часто не хватало стульев. Рабочие и служащие располагались на подоконниках, в проходах на полу, а если мест не хватало, то слушали стоя. В завершении каждой лекции Татьяна Константиновна всегда приглашала своих слушателей в музей. И по выходным дням у кассы краеведческого музея всегда было много народа.



Татьяна Константиновна Гуськова (фото неизв. автора, 1996 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/41/Т.К._Гуськова.jpg)



Помимо педагогической практики и научной работы, Татьяна Константиновна много времени уделяла и общественной работе. Она возглавляла городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, была консультантом и соавтором экспозиций Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», музея Демидовской больницы, музея Д. Н. Мамина-Сибиряка в Висиме, нескольких школьных музеев, музея Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. При её участии были изданы несколько книг о Нижнем Тагиле.

В апреле 1985-го в здании горкома ВЛКСМ состоялась лекция, посвящённая охране памятников архитектуры Нижнего Тагила. С докладом выступила Т. К. Гуськова. Речь шла о памятниках архитектуры, истории их появления и нынешнем незавидном состоянии. По окончании лекции обсуждение продолжилось уже в неформальной обстановке. Тогда-то Татьяна Константиновна предложила объединить неравнодушных к истории родного города тагильчан в общественную организацию — Клуб краеведов.

Сначала городские власти отнеслись к предложению с опасением и идею не поддержали. Но настойчивость Гуськовой, её умение объяснять и убеждать сделали своё дело. Осенью того же года создание Клуба краеведов благословил горком партии, а горисполком выделил для тагильчан помещение в здании краеведческой библиотеки на улице Уральской. Уже весной 1986 года состоялось первое официальное заседание клуба, председателем которого была избрана Тамара Моисеевна Сырова.



Фото неизв. автора из архива НТГСПА / фрагмент ориг. изображения

(http://book.ntspi.ru/upload/photos/2017/09/Gyskova_T.K._61_novii_razmer.jpg)



Сама Татьяна Константиновна от руководящих постов отказалась и всё время оставалась рядовым членом клуба. Членом нижнетагильского Клуба краеведов стала и Ангелина Гуськова. Она не раз приезжала на заседания из Москвы, выступала перед собравшимися с импровизированными лекциями, делилась впечатлениями от своих поездок и фотографиями.



Ангелина и Татьяна Гуськовы (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://foto-progulki.ru/wp-content/uploads/2018/02/guskovi_5.jpg)



В 1996 году Татьяна Константиновна защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук. Её авторитет в научных кругах был необычайно велик. Часто она выступала с критикой городских властей за равнодушное отношение к историко-архитектурным памятникам, не стесняясь, разоблачала многочисленных «новых историков», намеренно искажавших историю нашей страны и историю Урала.

За успехи в научной и педагогической деятельности и работу по популяризации истории города Татьяна Константиновна Гуськова была награждена многочисленными почётными грамотами, ей были присвоены звания «Отличник народного просвещения» и «Почётный работник высшего профессионального образования РФ». В 1997-м она была удостоена звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил». Последними наградами доктора исторических наук Т. К. Гуськовой стали почётный знак Международного Демидовского фонда и медаль имени Н. К. Чупина «За вклад в изучение истории Урала».



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://www.ihist.uran.ru/files/guskova(1).jpg)



К сожалению, 6 сентября 2016 года Татьяна Константиновна ушла из жизни. Через два года вышла в свет её последняя книга «История Тагильского края» (12+), на страницах которой рассказывается, как развивались демидовские заводы, возникали новые поселения в Лае, Висиме, Черноисточинске, Петрокаменском, Серебрянке.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://www.ihist.uran.ru/files/guskova.jpg)



(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»