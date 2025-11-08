Окраина с богатой историей и новыми перспективами. Рудник имени III Интернационала

В мэрии Нижнего Тагила решили снести развалины кинотеатра «Кристалл» на Руднике имени III Интернационала. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. В ближайшее время будет объявлен конкурс среди подрядчиков на демонтаж здания и вывоз строительного мусора. В следующем году рядом с бывшим кинозалом начнется масштабное благоустройство парка — так на голосовании решили местные жители. Мы уже рассказывали об этом микрорайоне в нашей рубрике, но сегодня предлагаем ещё раз вспомнить некоторые эпизоды его довольно интересной истории. Ведь будучи окраинным, он, долгое время находился на периферии внимания городских властей, а сегодня, похоже, ситуация стала меняться к лучшему.

У многих тагильчан район ассоциируется исключительно с советским периодом истории Нижнего Тагила. Это понятно — ведь он получил своё название по имени рудоуправления, созданного в 1924 году. Но его история началась не в советское время, а в середине XIX века.

Младший сын Николая Никитича Демидова — Анатолий — купил у обнищавшего итальянского князя Сан-Донато имение в Тоскане, а вместе с ним и княжеский титул. Демидовы в те годы были необычайно популярны в Европе, и поэтому король Италии без колебаний утвердил этот титул с наследственным правом перехода его в мужском потомстве по мужской линии в порядке первородства. Но российский император Николай I не признал новоиспечённого князя и запретил Анатолию называться князем Сан-Донато на территории Российской империи. Он сослался на поправку к закону о дворянских титулах и званиях, согласно которой носитель титула был обязан иметь в границах империи одноимённое имение — усадьбу, село или, на худой конец, деревню «числом дворов не менее двадцати». У русского царя тоже были веские причины не любить Анатолия: активное членство младшего Демидова в тайной масонской ложе, деятельность которой была запрещена в России, вывод колоссальных денежных средств в банки Флоренции и Франции, связь с бонапартистами. Но всё-таки Анатолий Николаевич решил добиться своего. Он послал в Нижнетагильскую заводскую контору приказ: построить рядом с тагильскими заводами посёлок на 25 дворов, заселить его углежогами и проторить к посёлку дорогу. Распоряжение было выполнено. Посёлок получил имя Сан-Донато. Вскоре в нём появился постоялый двор, ямская станция и даже фельдшер. Впоследствии, государь и заводчик вроде бы помирились, но запрет на использование княжеского титула Сан-Донато отменён не был.

После смерти Анатолия титул князя Сан-Донато перешёл по наследству его племяннику Павлу — сыну Павла Николаевича Демидова и Авроры Карловны Шернваль-Демидовой. Он-то и добился того, чего не удалось его дяде. В 1871 году Павел Павлович был возведён в звание егермейстера двора Его Императорского Величества и вскоре вошёл в доверие к императору Александру II, который очень хорошо относился ко всему роду Демидовых, считая их «образцом трудолюбия и чести». Однажды во время выезда на охоту император поинтересовался у Павла, чем закончилась история с запретом, наложенным его отцом на титул князя Сан-Донато. Услышав в ответ, что проблема до сих пор не решена, самодержец пообещал помочь, и 2 июня 1872 года император именным указом разрешил Демидовым использовать приобретённый в Италии титул князя Сан-Донато.

Павел Павлович не забыл о небольшом поселении в своих уральских вотчинах. В 50-х годах XIX века управляющий тагильскими заводами Павел Николаевич Шиленков доложил хозяину, что заводские приказчики нашли поблизости от Сан-Донато залежи железной и медной руды. Демидов сразу велел организовать сбор руды, и земли к северу от посёлка вскоре покрылись закопушками, на которых трудились согнанные из Нижнетагильского посёлка рабочие. Бурый железняк возили на подводах на завод, где мешали с магнитным железняком. Железо из такой смеси выходило немного худшего качества, но для изготовления бытовой утвари вполне годилось. Но к концу 70-х годов XIX века интерес Демидова к руде «второго сорта» быстро сошёл на нет, и добычу бурого железняка свернули, а рудные месторождения стали сдавать в аренду тагильским кустарям по сходной цене. Чем те тут же не преминули воспользоваться. Кто-то плавил из бурого железняка крицу и выделывал из неё железо, а сопровождавший руду лимонит (смесь гидратов оксида железа) пускал в помол и готовил из него краску. Кто-то пытался продать добытую руду на Нижнетагильский завод и заработать на этом небольшие деньги.

Больше других в этих делах преуспели купцы Треуховы — бывший подрядчик Иван Трофимович, его жена Ольга Фёдоровна и их сыновья. Семейство Треуховых кормилось с золотых и платиновых приисков Ольги Фёдоровны, которые она получила в наследство от отца. Дела на треуховских приисках шли неплохо, в год там добывалось по 11–12 пудов драгоценных металлов, и рудные закопушки на Сан-Донато Треуховы держали, как говорится, для престижа. В 1912 году трое братьев Треуховых — Кир, Андрей и Алексей — начали карьерную разработку месторождения бурого железняка. Для работы на «железном разрезе» Андрей Треухов нанял в Нижнем Тагиле и окрестных сёлах сначала двадцать семей, а затем ещё сорок. Для проживания рабочих севернее старого посёлка Сан-Донато он построил несколько бараков и изб-пятистенок, и вскоре небольшой посёлок стал называться Треуховкой.

Когда в 1920 году геологи ВЖР (Высокогорского железного рудника) произвели доразведку рудных месторождений на Сан-Донато, стало ясно, что под «железной шляпой», разработку которой вели Демидовы и Треуховы, находится большое месторождение медного колчедана, и было принято решение передать рудник в ведение треста «Центрмедь». В 1924 году на месте демидовских шахт и треуховского разреза было создано рудоуправление имени III Интернационала, а три года спустя станция Сан-Донато, одноимённая деревня и Треуховка были объединены в шахтёрский посёлок, получивший название Рудник имени III Интернационала.

Рудник имени III Интернационала (фото неизв. автора, 1927 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//1927-g.-Otkryt-rudnik-imeni-III-Internacionala..jpg)

Посёлок Рудника имени III Интернационала развивался довольно динамично. В 1930-х годах начали формироваться первые улицы посёлка: Ульяновская, Сланцевая, Ярославская. Здесь появились баня, школа, детский сад, заработали продуктовый и промтоварный магазины. Был решён вопрос водоснабжения и электрификации, открыт рабочий клуб с библиотекой. Раз в неделю в посёлок приезжала кинопередвижка.

После войны в посёлке началось интенсивное строительство жилья, были построены новая школа, хлебозавод, два стадиона. С Нижним Тагилом посёлок связали два автобусных маршрута. В 1950-х улицы и дворы посёлка активно озеленялись, дороги были вымощены брусчаткой. В 1951 году по типовому проекту 1946 года, разработанному объединением ГИПРОПРОС (Государственный головной институт по проектированию объектов просвещения Госстроя РСФСР), началось строительство клуба шахтеров «Горняк».

Дом культуры «Горняк» (фото А. Ф. Кожевникова, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//19-Rudnik-imeni-III-Internacionala-ijul-1967-go.-Foto-A.-F.-Kozhevnikova...jpg)

Открытие клуба состоялось 5 ноября 1954 года (статус «Дом культуры» клубу был присвоен в 1967 году). Клуб «Горняк» тут же стал центром культурной и общественной жизни посёлка. В нём работали кружки и секции по интересам для взрослых и детей, проводились киносеансы, проходили торжественные собрания шахтёрских трудовых коллективов рудника, летом работал пионерский лагерь.

21 октября 1969 года в посёлке Рудника им. III Интернационала сдан в эксплуатацию кинотеатр «Кристалл». И хотя «премьерным» кинотеатр никогда не был, в 70-е годы здесь проходили некоторые премьеры в рамках творческих встреч с актёрами и режиссёрами советских художественных фильмов. Но основным репертуаром «Кристалла» были уже снискавшие у зрителей популярность картины отечественного производства, фильмы производства ГДР, Югославии, Польши, Франции, Индии. С огромным успехом демонстрировались советские мультфильмы и анимационные ленты производства Болгарии, Венгрии и Японии.

Кинотеатр «Кристалл» (фото Т. В. Киселёвой, 1970 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/29.jpg) Фойе кинотеатра «Кристалл» (фото Т. В. Киселёвой, 1969 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj/32.jpg) Фойе кинотеатра «Кристалл» (фото Т. В. Киселёвой, 1969 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj/31...jpg) Зрительный зал кинотеатра «Кристалл» (фото Т. В. Киселёвой, 1969 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj/33.jpg)

С начала 1990-х годов выручка у кинотеатра начала падать. Штат сокращался, зарплаты не росли. В поисках источников дополнительного финансирования в 1995 году «Кристалл» был сдан в аренду частникам. В нём открылся бар, стали проводиться дискотеки. За год поселковый очаг культуры превратился в криминальную точку, и в 1996 году кинотеатр закрыли «до лучших времён», которые так и не наступили. За какие-то 10–12 лет здание превратилось в классическую «заброшку». Несколько раз его пытались продать, но покупателей не нашлось.