Окраина с богатой историей и новыми перспективами. Рудник имени III Интернационала

В мэрии Нижнего Тагила решили снести развалины кинотеатра «Кристалл» на Руднике имени III Интернационала. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. В ближайшее время будет объявлен конкурс среди подрядчиков на демонтаж здания и вывоз строительного мусора. В следующем году рядом с бывшим кинозалом начнется масштабное благоустройство парка — так на голосовании решили местные жители. Мы уже рассказывали об этом микрорайоне в нашей рубрике, но сегодня предлагаем ещё раз вспомнить некоторые эпизоды его довольно интересной истории. Ведь будучи окраинным, он, долгое время находился на периферии внимания городских властей, а сегодня, похоже, ситуация стала меняться к лучшему.
У многих тагильчан район ассоциируется исключительно с советским периодом истории Нижнего Тагила. Это понятно — ведь он получил своё название по имени рудоуправления, созданного в 1924 году. Но его история началась не в советское время, а в середине XIX века.
Младший сын Николая Никитича Демидова — Анатолий — купил у обнищавшего итальянского князя Сан-Донато имение в Тоскане, а вместе с ним и княжеский титул. Демидовы в те годы были необычайно популярны в Европе, и поэтому король Италии без колебаний утвердил этот титул с наследственным правом перехода его в мужском потомстве по мужской линии в порядке первородства. Но российский император Николай I не признал новоиспечённого князя и запретил Анатолию называться князем Сан-Донато на территории Российской империи. Он сослался на поправку к закону о дворянских титулах и званиях, согласно которой носитель титула был обязан иметь в границах империи одноимённое имение — усадьбу, село или, на худой конец, деревню «числом дворов не менее двадцати». У русского царя тоже были веские причины не любить Анатолия: активное членство младшего Демидова в тайной масонской ложе, деятельность которой была запрещена в России, вывод колоссальных денежных средств в банки Флоренции и Франции, связь с бонапартистами. Но всё-таки Анатолий Николаевич решил добиться своего. Он послал в Нижнетагильскую заводскую контору приказ: построить рядом с тагильскими заводами посёлок на 25 дворов, заселить его углежогами и проторить к посёлку дорогу. Распоряжение было выполнено. Посёлок получил имя Сан-Донато. Вскоре в нём появился постоялый двор, ямская станция и даже фельдшер. Впоследствии, государь и заводчик вроде бы помирились, но запрет на использование княжеского титула Сан-Донато отменён не был.
После смерти Анатолия титул князя Сан-Донато перешёл по наследству его племяннику Павлу — сыну Павла Николаевича Демидова и Авроры Карловны Шернваль-Демидовой. Он-то и добился того, чего не удалось его дяде. В 1871 году Павел Павлович был возведён в звание егермейстера двора Его Императорского Величества и вскоре вошёл в доверие к императору Александру II, который очень хорошо относился ко всему роду Демидовых, считая их «образцом трудолюбия и чести». Однажды во время выезда на охоту император поинтересовался у Павла, чем закончилась история с запретом, наложенным его отцом на титул князя Сан-Донато. Услышав в ответ, что проблема до сих пор не решена, самодержец пообещал помочь, и 2 июня 1872 года император именным указом разрешил Демидовым использовать приобретённый в Италии титул князя Сан-Донато.
Павел Павлович не забыл о небольшом поселении в своих уральских вотчинах. В 50-х годах XIX века управляющий тагильскими заводами Павел Николаевич Шиленков доложил хозяину, что заводские приказчики нашли поблизости от Сан-Донато залежи железной и медной руды. Демидов сразу велел организовать сбор руды, и земли к северу от посёлка вскоре покрылись закопушками, на которых трудились согнанные из Нижнетагильского посёлка рабочие. Бурый железняк возили на подводах на завод, где мешали с магнитным железняком. Железо из такой смеси выходило немного худшего качества, но для изготовления бытовой утвари вполне годилось. Но к концу 70-х годов XIX века интерес Демидова к руде «второго сорта» быстро сошёл на нет, и добычу бурого железняка свернули, а рудные месторождения стали сдавать в аренду тагильским кустарям по сходной цене. Чем те тут же не преминули воспользоваться. Кто-то плавил из бурого железняка крицу и выделывал из неё железо, а сопровождавший руду лимонит (смесь гидратов оксида железа) пускал в помол и готовил из него краску. Кто-то пытался продать добытую руду на Нижнетагильский завод и заработать на этом небольшие деньги.
Больше других в этих делах преуспели купцы Треуховы — бывший подрядчик Иван Трофимович, его жена Ольга Фёдоровна и их сыновья. Семейство Треуховых кормилось с золотых и платиновых приисков Ольги Фёдоровны, которые она получила в наследство от отца. Дела на треуховских приисках шли неплохо, в год там добывалось по 11–12 пудов драгоценных металлов, и рудные закопушки на Сан-Донато Треуховы держали, как говорится, для престижа. В 1912 году трое братьев Треуховых — Кир, Андрей и Алексей — начали карьерную разработку месторождения бурого железняка. Для работы на «железном разрезе» Андрей Треухов нанял в Нижнем Тагиле и окрестных сёлах сначала двадцать семей, а затем ещё сорок. Для проживания рабочих севернее старого посёлка Сан-Донато он построил несколько бараков и изб-пятистенок, и вскоре небольшой посёлок стал называться Треуховкой.
Когда в 1920 году геологи ВЖР (Высокогорского железного рудника) произвели доразведку рудных месторождений на Сан-Донато, стало ясно, что под «железной шляпой», разработку которой вели Демидовы и Треуховы, находится большое месторождение медного колчедана, и было принято решение передать рудник в ведение треста «Центрмедь». В 1924 году на месте демидовских шахт и треуховского разреза было создано рудоуправление имени III Интернационала, а три года спустя станция Сан-Донато, одноимённая деревня и Треуховка были объединены в шахтёрский посёлок, получивший название Рудник имени III Интернационала.
Посёлок Рудника имени III Интернационала развивался довольно динамично. В 1930-х годах начали формироваться первые улицы посёлка: Ульяновская, Сланцевая, Ярославская. Здесь появились баня, школа, детский сад, заработали продуктовый и промтоварный магазины. Был решён вопрос водоснабжения и электрификации, открыт рабочий клуб с библиотекой. Раз в неделю в посёлок приезжала кинопередвижка.
После войны в посёлке началось интенсивное строительство жилья, были построены новая школа, хлебозавод, два стадиона. С Нижним Тагилом посёлок связали два автобусных маршрута. В 1950-х улицы и дворы посёлка активно озеленялись, дороги были вымощены брусчаткой. В 1951 году по типовому проекту 1946 года, разработанному объединением ГИПРОПРОС (Государственный головной институт по проектированию объектов просвещения Госстроя РСФСР), началось строительство клуба шахтеров «Горняк».
Открытие клуба состоялось 5 ноября 1954 года (статус «Дом культуры» клубу был присвоен в 1967 году). Клуб «Горняк» тут же стал центром культурной и общественной жизни посёлка. В нём работали кружки и секции по интересам для взрослых и детей, проводились киносеансы, проходили торжественные собрания шахтёрских трудовых коллективов рудника, летом работал пионерский лагерь.
21 октября 1969 года в посёлке Рудника им. III Интернационала сдан в эксплуатацию кинотеатр «Кристалл». И хотя «премьерным» кинотеатр никогда не был, в 70-е годы здесь проходили некоторые премьеры в рамках творческих встреч с актёрами и режиссёрами советских художественных фильмов. Но основным репертуаром «Кристалла» были уже снискавшие у зрителей популярность картины отечественного производства, фильмы производства ГДР, Югославии, Польши, Франции, Индии. С огромным успехом демонстрировались советские мультфильмы и анимационные ленты производства Болгарии, Венгрии и Японии.
Кинотеатр «Кристалл» (фото Т. В. Киселёвой, 1970 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/29.jpg)
Фойе кинотеатра «Кристалл» (фото Т. В. Киселёвой, 1969 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj/32.jpg)
Фойе кинотеатра «Кристалл» (фото Т. В. Киселёвой, 1969 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj/31...jpg)
Зрительный зал кинотеатра «Кристалл» (фото Т. В. Киселёвой, 1969 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj/33.jpg)
С начала 1990-х годов выручка у кинотеатра начала падать. Штат сокращался, зарплаты не росли. В поисках источников дополнительного финансирования в 1995 году «Кристалл» был сдан в аренду частникам. В нём открылся бар, стали проводиться дискотеки. За год поселковый очаг культуры превратился в криминальную точку, и в 1996 году кинотеатр закрыли «до лучших времён», которые так и не наступили. За какие-то 10–12 лет здание превратилось в классическую «заброшку». Несколько раз его пытались продать, но покупателей не нашлось.