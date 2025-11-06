«Мне было интересно не просто создать продукт, а сформировать рынок». Бизнесмен из Заречного Дмитрий Галаганов производит на Урале мёд, признанный лучшим в России (ВИДЕО)

В городе Заречном Свердловской области расположено производство мёда компании «Берестов А. С.». С 2017 года продукция бренда неизменно признаётся лучшей в России. В рамках совместного проекта Агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы посетили предприятие и поговорили с его владельцем Дмитрием Галагановым о том, как удалось достичь таких результатов и как получается сохранять высокий уровень качества на протяжении многих лет.

«У меня был опыт в предпринимательстве, связанном с торговлей продуктами питания, а также опыт работы директором по продажам в крупной дистрибьюторской компании. Мне хотелось создать большой, красивый бизнес, связанный не только с торговлей, но и с производством. Не просто торговать чем-то чужим, а реализовать что-то своё и ценное для людей. Я подошёл к выбору направления прагматично: проанализировал несколько сегментов, и выбор пал на мёд. На тот момент он ещё не продавался на полках магазинов и сетей, в основном мёд, как и сейчас, продавался на рынках, на трассах и в туристических зонах. Я предположил, что мёд может продаваться и в магазинах, и что потребитель будет охотно его там покупать. Мне было интересно не просто создать продукт, а сформировать рынок. Сумма всех этих мыслей и привела меня к идее заняться мёдом. Идея появилась в 2003 году. В том же году мы закупили первое сырьё и начали производство. Часть продукции реализовали уже в 2003-м. Производственная площадка была запущена в Берёзовском, а в январе 2004 года мы выпустили первую партию готовой продукции», — рассказывает Дмитрий Галаганов.

Сырьё компания закупает по всей России и за её пределами. В стране существует несколько крупных медоносных кластеров: Башкирия с известным липовым мёдом, Алтай с разнообразием сортов — от гречишного до таёжного, Дальний Восток, южные регионы (Кавказ, Абхазия) с высокосортным мёдом, таким как каштановый, акациевый и мандариновый, а также центральная часть России — с подсолнечником, рапсом и разнотравьем. В каждом регионе мёд отличается по вкусу и составу, даже липа, например, в Башкирии и на Дальнем Востоке даёт совершенно разный мёд. Благодаря огромной сырьевой базе Россия обладает сильным конкурентным преимуществом на мировом рынке.

«Трудностей было очень много. Когда делаешь свой бизнес — это всегда так. Проблемы начались ещё до первых продаж. Нужно было найти помещение, оборудование, разобраться в технологии, найти поставщиков сырья, получить всю разрешительную документацию. Мы больше полугода просто инвестировали во всё это, чтобы вообще появилась возможность выпустить первую партию продукции. Примерно на третьем-четвёртом месяце стало ясно, что я недооценил объём необходимых средств. Несмотря на то, что я составил хороший финансовый план, как часто бывает, оказалось, что денег надо примерно в два раза больше. Я вложил все свои деньги, и было понятно, что если я не привлеку дополнительные — бизнес, не начавшись, закончится. Компания ещё не начала торговать, поэтому обращаться в банки было бессмысленно, тем более в 2003 году. И мне пришлось искать партнёра и убедить инвестировать, имея только стартап и идею. Потом, когда уже запускались, куча всяких проблем была, чего только не было: пожары на производстве, прорыв трубы, из-за которого затопило склад, ошибки в документах, которые потом вылились в штрафы. Все, что только могло произойти», — говорит предприниматель.

Ежегодно в России пчеловоды собирают десятки тысяч тонн мёда различных сортов. Из этого объёма под марку «Берестов А. С.» отбирается лишь небольшая часть, прошедшая строгий контроль качества. Проверка начинается прямо на пасеках, где оценивается не только мёд, но и условия его сбора. Отобранные образцы проходят лабораторные исследования. Только мёд, полностью соответствующий установленным требованиям, направляется на фабрику. На производстве проводится повторная, более детальная экспертиза, включающая оценку вкуса, аромата, монофлорности и активности ферментов. По результатам этого этапа формируется премиальная линейка «Избранное». Сорта «Липовый», «Майский», «Горный» и «Гречишный» из линейки «Избранное» удостоены Государственного знака качества. Мёд, который по отдельным показателям не достигает уровня линейки, включается в другие категории продукции, сохраняя при этом высокие стандарты натуральности и чистоты, характерные для бренда «Берестов А. С.».

Сорта мёда различаются по цене: одни стоят дороже, другие — дешевле. При этом компания стремится сделать качественный мёд доступным для всех. Для этого используется более простая упаковка и предлагаются простые сорта, такие как разнотравье или подсолнечник. При этом мёд так же обязательно проходит внутреннюю проверку, стандарты которой значительно строже ГОСТов, что существенно увеличивает себестоимость. Несмотря на это, цена остаётся доступной, в отличие от продукции большинства участников рынка, которые, по словам Дмитрия, мёд практически не проверяют.

«Наша флагманская линейка — это самый лучший мёд в Российской Федерации. Такого мёда вы не купите ни на трассе, ни на пасеке, ни в каком другом месте. И связано это с тем, что наша главная компетенция заключается не в производстве мёда, что-то делая с ним на фабрике, а в том, чтобы находить лучший мёд и бережно перекладывать в баночки, ничего не нарушив. У каждой банки в этой коллекции есть индивидуальный номер и QR-код. По этому номеру можно узнать, мёд какого пчеловода находится внутри. Прослеживаемость — до уровня фамилии человека. Мы знаем не просто, что это, например, мёд с Алтая, а с какой именно пасеки и кто именно его собрал для этой банки», — отмечает Дмитрий.

Компания также производит кондитерские изделия — конфеты с орехами, суфле, фруктовые конфеты и зефир. При этом основой философии бренда остаются натуральность и польза. В рецептурах сокращается количество сахара, исключаются ингредиенты, вызывающие сомнения у специалистов по качеству, нутрициологов и диетологов. Производство кондитерских изделий — это сложный и многоэтапный процесс. Орехи проходят обжарку, дробление, затем соединяются с мёдом, формируя основу конфет, после чего покрываются шоколадом. Однако, как отмечает Дмитрий, даже этот трудоёмкий процесс проще, чем найти хороший мёд и упаковать.

«Конечно, наш бизнес зависит от сезонности. Если говорить о влиянии на продажи, то люди обоснованно считают мёд здоровым продуктом, который помогает при заболеваниях и укрепляет иммунитет. Поэтому в периоды простуд — осенью, зимой и весной — потребление мёда выше. Летом же спрос на мёд снижается. Что касается сырьевой стороны бизнеса, мёд собирают только летом, поэтому в это время мы занимаемся заготовкой. Есть сорта, которые нужно закупать в конце лета или в начале осени, потому что потом их просто не будет. Это такие сорта, как акация, каштан, кориандр и ряд других. Их можно приобрести только сразу после урожая — если не успел, на рынке их больше не найдёшь. Другие сорта, например, гречишный, липовый или подсолнечниковый, доступны в течение всего года, так как пчеловоды хранят мёд у себя и могут его продавать постепенно. Однако урожайность зависит от погоды: в случае плохого урожая мёда становится меньше, и цены растут. Так, в прошлом году был неурожай, и цены на мёд значительно повысились. Даже сорта, которые обычно хранятся у пчеловодов до следующего сезона, к весне уже закончились, и летом купить качественный мёд было практически невозможно», — поясняет бизнесмен.

В 2017 году государственная организация «Роскачество» впервые провела мониторинг мёда. Несколько десятков позиций, представленных на полках магазинов, анализировались по более чем 400 критериям. В ходе проверки было выявлено, что мёд «Берестов А. С.» по всем показателям не только является качественным, но и значительно опережает все остальные марки. С тех пор этот мёд стабильно занимает первое место в рейтинге российской системы качества. Мониторинги проводятся практически ежегодно. В этом году проверок было особенно много — это связано с реализацией программы по борьбе с фальсификатом, благодаря которой «Роскачество» контролирует качество мёда гораздо чаще. В результате несколько раз за год подтверждалась подлинность и высокое качество продукта.

На базе лаборатории «Берестов А. С.» был создан Научно-исследовательский институт мёда и пчелопродуктов, задачами которого стали три направления. Первое заключается в изучении полезных свойств мёда и сопутствующих продуктов пчеловодства — прополиса, перги, маточного молочка. Руководители института стремятся собрать объективную научную базу, используя мировые источники и собственные исследования, чтобы определить, чем полезен каждый сорт мёда и пчелопродукт. Второе направление касается поиска сортов мёда с выдающимися терапевтическими свойствами, чтобы использовать их конкурентные преимущества при выходе на мировой рынок. Третья задача связана с оздоровлением рынка и борьбой с фальсификацией. Институт проводит мониторинг, информирует торговые сети, производителей и государственные органы о различии настоящего мёда и подделок, участвует в разработке и изменении стандартов, а также инициирует методики для лабораторного контроля качества. Совместная работа с «Роскачеством» и крупными ритейлерами, включая компанию X5 Group, позволила подписать меморандум о продаже только настоящего мёда, что значительно сократит долю фальсификата на полках магазинов.

«Мы регулярно сотрудничаем со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и очень благодарны ему за это. Мы получали компенсацию затрат на лабораторные испытания при экспорте. Ежегодно мы участвуем в международных выставках, в основном в Юго-Восточной Азии, и часть затрат компенсирует Российский экспортный центр. Через две недели у нас будет большой стенд в Шанхае. Также мы получали льготную ставку как компания по программам Минсельхоза», — сказал создатель бренда «Берестов А. С.» Дмитрий Галаганов.

В ближайшее время компания намерена продолжить проект по нормализации рынка, чтобы потребители могли уверенно покупать мёд в магазинах, не опасаясь подделок. Кроме того, бренд ставит задачу обеспечить устойчивость бизнеса и его дальнейшее развитие.

