Первый полнометражный фильм «Бесконечный апрель» бывшего режиссёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антона Бутакова получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков в категории «Лучший дебют»

Первый полнометражный фильм «Бесконечный апрель» (18+) бывшего режиссёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антона Бутакова о семейных ценностях, крепкой дружбе и первых шагах в мире взрослых отношений, получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков в категории «Лучший дебют». Церемония награждения победителей состоялась в Москве, в Доме русского зарубежья имени Солженицына.

Напомним, в апреле дебютный фильм бывшего режиссёра Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Антона Бутакова попал на Московский международный кинофестиваль. Ранее Антон Бутаков дал «Афише МС» эксклюзивное интервью, в котором рассказал, почему выбрал для экранизации именно этот материал, поделился своим мнением о значении диплома режиссёра и актёра в наши дни, рассказал о перспективах российской киноиндустрии и многом другом.

В сентябре Антона Бутакова обвинили в харассменте. Режиссёр опроверг обвинения и сказал, что это фейк.