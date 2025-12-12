В Нижнем Тагиле скончалась заслуженная артистка России Мария Байер

В Нижнем Тагиле на 77-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса Нижнетагильского драматического театра Мария Байер (Шор).

Актриса родилась 3 апреля 1949 года в Ташкенте. В 1967 году она окончила студию при Кемеровском драматическом театре, а после работала в Ижевском русском театре драмы имени Владимира Короленко, Ульяновском областном драматическом театре и Кустанайском областном драматическом театре имени Максима Горького.

С 1986 года Мария Рэмовна играла в Нижнетагильском драматическом театре. Она дважды стала лауреатом премии главы города «За достижения в области культуры и искусства» за роли в спектаклях «Не боюсь Вирджинии Вулф» и «Поминальная молитва».

«Щедро делилась актриса своим опытом с молодёжью — с самого открытия преподавала на актёрском отделении в колледже искусств. Светлая память великой русской актрисе», — говорится в посте во «ВКонтакте» Нижнетагильского драматического театра.

О времени и месте похорон будет сообщено позднее.