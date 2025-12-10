В Нижнем Тагиле пройдёт масштабный новогодний маркет крафтовых подарков

В Нижнем Тагиле 13 и 14 декабря в отел е «Демидов Плаза» состоится главная новогодняя ярмарка города — «Новогодний к олокол м аркет» (12+). Мероприятие, ставшее уже традиционным, в этом году собер ё т рекордное количество участников — более 50 локальных производителей, которые представят уникальные handmade-подарки к празднику.

Гости маркета смогут в одном месте приобрести эксклюзивные сладости, авторский декор, керамику, украшения и множество других новогодних подарков, созданных руками уральских мастеров. Это идеальная возможность поддержать местный бизнес и найти по-настоящему особенные презенты для близких.

Помимо насыщенной торговой зоны, посетителей ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, живая музыка, розыгрыши призов и подарочных сертификатов, уютная массажная зона и вкусный кейтеринг. Мероприятие создаст атмосферу живого предновогоднего чуда и станет центральной точкой притяжения для всех, кто готовится к праздникам.

«Новогодний колокол маркет — одно из самых любимых событий в нашем городе. Оно дарит гостям море эмоций, радости и ожидания волшебства. Для наших мастеров и предпринимателей это не только отличные продажи в конце года, но и ценная возможность офлайн-презентации своего творчества, прямой диалог с клиентами. Мы созда ё м пространство, где рождается праздник и поддерживается локальная экономика» , — отмечает руководитель Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Основная информация для посетителей:

— д аты и время работы: 13 и 14 декабря 2025 с 12:00 до 19:00.

— м есто проведения: «Демидов Плаза», Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11

— в ход свободный для всех гостей.