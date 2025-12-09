Избивший девушку возле ночного клуба в Нижнем Тагиле оказался профессиональным дзюдоистом. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство»

Сотрудники полиции Нижнего Тагила установили личность мужчины, который 7 декабря избил девушку возле ночного клуба «Огни Востока» на улице Садовой. По словам пострадавшей, сначала он несколько раз ударил её по лицу, а затем другая компания украла её сумочку, в которой были документы, банковские карты, ключи от квартиры и другие ценные личные вещи. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

«Инцидент безнаказанным не останется. Сыщики уголовного розыска Нижнего Тагила по горячим следам установили личность гражданина, причинившего девушке травму. Он является местным жителем. Представители МВД связались с ним по телефону и убедили, что в его интересах добровольно, дабы не усугублять ситуацию, явиться в дежурную часть территориального органа МВД. Что тот и сделал. Сейчас его доставили в органы СКР для допроса. По некоторым сведениям, подозреваемый является профессиональным дзюдоистом», — рассказал СМИ начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В региональном СК сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

После публикации в СМИ депутат ЗакСО Алексей Свалов обратился к главе ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову с просьбой взять на личный контроль инцидент с избиением девушки.