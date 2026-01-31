История уральского рока. Часть 3 (ВИДЕО)

Появление в кафе и ресторанах рок-музыкантов привело к тому, что больше половины из них, устроившись на ставки музыкальных оформителей, остались в «кабаках» навсегда: денежная работа и сытая, а зачастую и пьяная жизнь не способствовали творческому росту. Музыканты из ресторанов становились хорошими технарями, но всё их музыкальное мышление вращалось на орбите мелодии «Семь-сорок». Некоторые из них позднее привлекались в рок-группы в качестве сессионных музыкантов, но не более. Как известно, настоящий художник должен быть бедным и голодным, и только тогда он способен родить шедевр. В рок-музыке то же самое.

ВИА ресторана «Уральские пельмени» (фото Анатолия Грахова / фрагмент ориг. изображения)



Тем временем место ушедших в рестораны музыкантов стали занимать новые таланты. Играть на инструментах они также не умели, но желание выделиться среди сверстников заставляло их брать в руки самоучители, и оттачивать свои навыки. В конце 60-х — начале 70-х годов в Свердловске появились две группы, которые остались в памяти любителей «Битлз» надолго. Одна из них была собрана 16-летним бас-гитаристом Сергеем Амелькиным и носила хулиганское название «Лажа». Группа обзавелась хорошими инструментами благодаря её участникам — братьям Пирожковым, прыгунам в воду, которые часто выезжали на международные соревнования. Группа «загремела» в 1969 году, когда вызвалась дать концерт в клубе Южной подстанции на окраине Свердловска. Сам концерт продлился минуты полторы: как только музыканты начали исполнять «Back in USSR», бдительная завклубом приказала обесточить сцену. Скандал получился громким, и коллектив, не выдержав пресса со стороны партийных и комсомольских функционеров, распался, а его члены со временем влились в другие группы. Например, Сергей Амелькин был приглашён в группу «Урфин Джюс», и в 1989 году принял участие в записи магнитоальбома «5 минут неба» (16+). Позднее он стал создателем уральской школы игры на бас-гитаре и преподавателем Детской музыкальной школы № 11 имени М. А. Балакирева.

Сергей Амелькин (кадр из видео-интервью 2023 г. / фрагмент ориг. изображения)

В 1970 году громко заявила о себе безымянная группа с Лунки (так в Свердловске называли и называют улицу Луначарского). Команда довольно сносно управлялась с гитарами и ударными, и послушать «луначарских битлов» съезжались молодые люди со всего города. Но история группы закончилась очень быстро. Улица Луначарского в те годы славилась своим хулиганьём, а драки двор на двор случались чуть ли не каждый день. В один прекрасный день участников группы задержали то ли за драку, то ли за кражу, и продолжать свой творческий путь они смогли только несколько лет спустя, выйдя на свободу из мест, не столь отдалённых. Бас-гитарист группы Олег Тиганов по прозвищу «Гиря» после отсидки устроился музыкантом в кафе при Дворце молодёжи, был художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля в киноконцертном театре «Космос». Судьбы остальных «луначарских битлов» неизвестны.

Ещё одна легенда 60-х рок-н-ролльного Свердловска — Александр Капарулин (или просто «Капа»), начавший осваивать игру на гитаре лет в десять. К 15 годам Капа уже прекрасно играл на гитаре, баяне, аккордеоне и фортепиано. Обладая феноменальной памятью, Саша быстро выучил весь репертуар «Битлз», некоторые хиты «роллингов» и по вечерам устраивал своеобразные концерты прямо на Площади им. 1905 года, за памятником Ленину, неизменно собирая вокруг себя толпу почитателей своего таланта. Капарулин умудрялся играть партии ритм, бас и соло-гитары, отбивать такт ногами и при этом ещё и петь по-английски, приводя в изумление и восторг публику.

Известный свердловский музыкант и звукорежиссёр Алексей Павлович Хоменко («Рок-Полигон», «Слайды», «Наутилус-Помпилиус», «Внуки Энгельса») вспоминал: «У Капы была особенность: он брал гитару в руки и даже её не настраивал. Ему главное, чтобы струны были, а он занимался только тем, что извлекал из них звук. И получалось хорошо! Я не знаю даже, знал ли он ноты. Уникальный был человек!»

Слухи о Капарулине распространялись по Свердловску со скоростью звука. В конце 60-х годов его имя и его музыка гремели в дворовых компаниях. Но в начале 70-х о нём стали забывать, к началу 80-х могли вспомнить немногие... В наши дни все попытки отыскать в Екатеринбурге его рок-н-рольную легенду раз за разом заканчивались ничем. Ни расспросы знакомых с ним людей, ни поиски по базам данных МВД результата не давали. Но в 2024 году екатеринбургский гитарист Сергей Макаров отыскал Александра Капарулина и даже сыграл с ним небольшой сейшен.

Александр Капарулин и Сергей Макаров (справа) (видео 2024 г)

Главной проблемой свердловских музыкантов долгое время оставались инструменты и звукоусилительная аппаратура. Советские электрогитары и ударные совершенно справедливо не котировались среди музыкантов, а более-менее хорошие, как, например, Musima (производства ГДР), распределялись по разнарядке исключительно по дворцам и домам культуры и в свободной продаже не встречались. Поэтому свердловские музыканты пытались изготавливать инструменты и аппаратуру самостоятельно. Хрестоматийной является история «свердловского Маршала» — самодельных усилителей, которые были надёжнее и мощнее оригинальных усилителей Marshall. «Свердловские Маршалы», изготовленные в 70-х и 80-х годах служат по сей день и работают во многих зарубежных группах, участники которых даже не подозревают о том, что они играют на советском «самопале». На электрогитарах собственного изготовления начинали играть и многие музыканты, ставшие позднее членами Свердловского рок-клуба: Егор Белкин («Урфин Джюс», «Настя»), Алексей Густов («Студия-34», позднее звукорежиссёр группы «Чайф»), Михаил Перов («Трек») и многие другие. Студент первого курса Свердловского архитектурного института Александр Коротич тоже смастерил для себя электрогитару, надеясь попасть в основной состав институтского ВИА. Но во время первого подключения инструмента к самодельному же усилителю произошло замыкание, и оба изделия вышли из строя.

Александр Коротич с самодельной гитарой (фото из архива А. В. Коротича, 1978 г. / фрагмент ориг. изображения)

Гитару Александр поставил в кладовку и ушёл с головой в учёбу. Через пару лет его однокурсник Слава Бутусов случайно увидел инструмент и упросил Коротича подарить гитару, на что тот без сожаления согласился. Кто реанимировал гитару, неизвестно, но она вышла на сцену вместе с её новым хозяином в составе его первой группы «Али-Баба и 40 разбойников», а затем перекочевала в «Наутилус», который чуть позднее стал ещё и «Помпилиусом».

Изготавливали не только электрогитары. Клавишники решительно и беспощадно перепаивали темброблоки «Юностей», «Электроник» и даже «Прелюдий» в поисках идеального звучания. Не отставали от них и барабанщики. Отечественных ударных установок типа «Эпоими» (которые в миру называли ещё «русалками») производства города Энгельса или рижских «RMIF» не хватало, и барабаны делали самостоятельно. Пионерами свердловского барабаностроения были музыканты группы «Сонанс». Точнее — ударник группы Иван Савицкий.

До дня основания Свердловского рок-клуба группа «Сонанс» не дожила, но внесла значительный вклад в историю уральского рока. В состав этого коллектива входили Александр Пантыкин (клавишные), Игорь Скрипкарь (бас) и Иван Савицкий (ударные), которые в 1975 году, будучи ещё учащимися 9-го класса средней школы, создали ансамбль «Слепой музыкант». Через два года все трое стали студентами САИ (Свердловского архитектурного института, ныне Уральского государственного архитектурно-художественного университета) и влились в творческое объединение «Студия САИ». Через два года «Слепой музыкант» принял в свои ряды Андрея Балашова (скрипка), Настю Полеву (вокал) и Олега Андреева (контрабас), и сменил название на «Сонанс» («sonance» — в переводе с американского английского означает «качество звучания»).

Группа «Сонанс» (фото из архива Дмитрия Карасюка, 1977 г. / фрагмент ориг. изображения)

В 1978 году с группой начал сотрудничать поэт Аркадий Застырец, а в 1979-м — студент физтеха Уральского политехнического института Александр Гноевых по прозвищу «Полковник», который стал звукорежиссёром «Сонанса». История «дедушек уральского рока» длилась до декабря 1980 года, когда Александр Пантыкин заявил, что покидает группу. Следом за ним об уходе заявил и Иван Савицкий.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

