В Нижнем Тагиле благоустраивать парк на Руднике имени III Интернационала будет компания «УБТ-Сервис»

Определена компания, которая займётся благоустройством парка в микрорайоне Рудник имени III Интернационала в Нижнем Тагиле. Как сообщает пресс-служба администрации города, по итогам электронного аукциона муниципальный контракт заключён с «УБТ-Сервис». К работам подрядчик приступит в апреле.

«Стоимость благоустройства составит 60,8 млн рублей. Средства предоставлены муниципалитету в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Потребность в поддержке приходящей в упадок территории тагильчане убедительно доказали в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. За её восстановление проголосовали более 56 тысяч человек», — сказал глава города Владислав Пинаев.

Проект предусматривает обновление входных групп и главной аллеи лесопарковой зоны. Вдоль неё появятся событийные площадки, а также детские и спортивные игровые зоны. Планировка территории при этом останется прежней: в центральной части парка расширят дорожки и заменят асфальтобетонное покрытие.

Со стороны улиц Жданова и Перова установят входные арки с архитектурной подсветкой. Также появятся две игровые площадки для дошкольников и подростков. В зоне активного отдыха разместят комплекс для занятий воркаутом, установят баскетбольную стойку и уличные тренажёры.

Для спокойного отдыха в парке разобьют цветники, восстановят газоны и обновят парковую мебель. Центром притяжения станет событийная площадка с подиумом — здесь планируется проводить концерты и устраивать тематические вечера для жителей микрорайона разных поколений.

Территорию оснастят системами видеонаблюдения, оповещения, навигации и освещения. В архитектурном оформлении парка появятся отсылки ко времени его основания: скамьи, урны и фонари выполнят в стилистике 1940-х годов, но с современным лаконичным дизайном.

«Естественная экосистема парка не изменится. Проект разработан с учётом минимального воздействия на среду. Уберём только больные и аварийные деревья, проведём санитарную обрезку кустарников. Общая площадь благоустройства составит 6778 квадратных метров», — рассказал директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

Завершить работы планируется 30 сентября 2026 года.