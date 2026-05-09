В Нижнем Тагиле участника Великой Отечественной войны, ветерана труда и бывшего работника НТМК с 30-летним стажем Бориса Толмачёва поздравили с Днём Победы (ВИДЕО)

Сегодня, 9 мая, в День Победы, во дворе дома № 23 на улице Газетной собрались воспитанники детского сада № 121 и их родители, чтобы поздравить ветерана войны — 98-летнего Бориса Толмачёва. Песни военных лет вместе с детьми исполнил артист центра культуры и искусств НТМК Виктор Фаст.

Борис Иванович после возвращения со службы отработал почти 30 лет на НТМК, имеет почётное звание «Ветеран труда». 9 мая 1945 года он встретил на подводной лодке.

«Это было незабываемое чувство: все прыгали, обнимались, очень рады были. Сегодня исполняли фронтовые песни, а у меня вот нет любимой фронтовой песни, они все хорошие были, потому что пелись с душой», — поделился фронтовик.

Руководитель МАДОУ «Радость» Елена Городилова рассказала, что поздравление ветерана для детей и родителей стало уже традицией.

«Он очень удивительный человек, очень отзывчивый, оптимистичный и умеет к каждому найти подход. Сейчас к нему молодой отец подошёл, обнял и проникновенно поблагодарил за Победу», — говорит Елена Городилова.

Борис Толмачёв попал на фронт ещё подростком — в 1944 году, в возрасте 17 лет. Он отправился служить на флот, был участником трёх войн: Великой Отечественной, войны с Японией и Корейской войны. В 1952 году он был демобилизован в звании старшины первой статьи. Был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями «За освобождение Кореи» и «За победу над Японией».