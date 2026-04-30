Никакого монтажа, только живой разговор. Культуртрегер Екатерина Аляутдинова запустила в Нижнем Тагиле новый формат умного досуга

В Нижнем Тагиле появился новый формат культурного отдыха — живой подкаст «Офлайн» (18+). Раз в месяц бар «Гора» будет превращаться в подкаст-студию, а зрители станут полноценными участниками разговора.

Автор проекта — бывший редактор АН «Между строк» Екатерина Аляутдинова. Катя планирует приглашать интересных гостей — художников, артистов, музыкантов, специалистов разных профессий.

«Идея у меня назревала давно. Я сама очень люблю подкасты и разговорные шоу у блогеров. Я 10 лет была в журналистике, интервью — мой любимый жанр. Беседовать с интересным собеседником — это большой кайф! Мне очень нравилось делать видеоподкаст вместе с Павлом Булатовым для “Между строк”. Но создание классического подкаста — дело финансово и время затратное. Мне хотелось возродить эту мою большую любовь, не потратив ни копеечки. Собственник бара “Гора” Антон Нургалиев поддержал мою идею, за что я ему очень благодарна», — рассказала Екатерина.

Первый живой «Офлайн» подкаст прошёл в баре «Гора» накануне. Гостем стал актёр Нижнетагильского драматического театра Данил Зинеев . Полтора часа беседы прошли на одном дыхании. Данил поделился секретами своей интересной профессии, рассказал об опыте съёмок в документальной драме журналиста Александра Мартиросова «Бимбат» (12+). А ещё говорил про увлечение музыкой, про любимые фильмы и книги. В завершении беседы зрители задали свои вопросы актёру.

Екатерина уверена, что такой формат отдыха оценят фанаты подкастов и разговорных шоу. Послушать живой подкаст «Офлайн» можно будет раз в месяц в баре «Гора». Участие бесплатное.

За анонсами можно следить на странице творческого проекта Екатерины Аляутдиновой «Восхищённый квадрат».