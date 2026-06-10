Госдума увеличила пошлину за получение российского гражданства в 12 раз

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о резком повышении государственных пошлин для мигрантов.

Госпошлина за приём в гражданство РФ и выход из него вырастет в 12 раз — с 4200 рублей до 50 000 рублей

Стоимость оформления вида на жительство увеличится в пять раз — с 6000 до 30 000 рублей.

Разрешения на временное проживание — почти в восемь раз, с 1920 рублей до 15 000 рублей.

Пошлина за выдачу разрешений работодателям на привлечение иностранных работников тоже повышается. Она составит 15 000 рублей за каждого иностранного специалиста.