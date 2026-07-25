Мирон Черепанов и его семья

Личность одного из создателей знаменитого тагильского паровоза Мирона Ефимовича Черепанова хорошо известна каждому горожанину со школьной скамьи. И всё-таки, всё ли мы знаем об этом незаурядном человеке? Например, знали ли вы, что работать Мирон Черепанов начал в возрасте 12 лет? Его приняли на Выйский завод писцом, при этом положив оклад в размере 5 рублей серебром в месяц, в то время, как его отец — плотинный мастер (по сути второе лицо в заводской иерархии) получал 8 рублей. Или, что идея постройки паровоза принадлежала именно Мирону после того, как он в 1833 году по поручению Демидовых съездил в Англию? И что изначально это была идея постройки «парового дилижанса» для перевозки людей?

М. Е. Черепанов (неизв. худ, XIX в. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

Ещё один интересный факт. После того, как Черепановы построили паровоз и показали его Павлу Демидову, Черепанов-отец попросил «господина заводовладельца» дать ему и всей его семье «отпускную от заводов». Демидов не возражал. Но Мирон Ефимович поначалу отказался от «вольной», и ещё три года принадлежал к сословию крепостных крестьян. Причина тому доподлинно неизвестна. По мнению некоторых исследователей, Мирон Черепанов имел множество идей, связанных с использованием паровых машин, а воплотить в жизнь их можно было только оставаясь при заводах. Но с заводов его никто не гнал, должности не лишал, жалования не снижал. Только через три года удалось убедить Мирона принять «вольную».

К слову, и дом, известный нам, как дом механиков Черепановых, принадлежал именно Мирону. Дом был построен в 1830–1840 годах по проекту демидовского архитектора Александра Чеботарёва «за заводской кошт», то есть на деньги Главного правления заводов. Как дом оказался в собственности Черепанова, был это подарок от «господ заводовладельцев», или Мирон Ефимович выкупил его у завода на 500 премиальных рублей серебром, которыми отблагодарил его за паровоз Павел Николаевич Демидов, неизвестно. Известно, что после смерти Мирона Черепанова в 1849 году, его семья прожила в доме до 1864 года, а потом продала здание правлению заводов и в нём находились квартиры управляющих Выйского завода. Сначала в доме жил Евгений Фотиевич Швецов, затем Осип Павлович Залесский, затем Леонид Иванович Челышев.

Дом М. Е. Черепанов (фото неизв. автора, 1940 г. / фрагмент ориг. изображения)

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У изобретателя было семеро детей: сыновья Киприян (1838–1862) и Василий (1843–?), и дочери Таисья (1823–1847), Пестемея (1825–1911), Феодосья (1828–1890), Евгения (1841–1916) и Евдокия (?). Сыновья Мирона Черепанова, Киприян и Василий, пользуясь льготами для заводских служащих установленных ещё Николаем Никитичем Демидовым, были зачислены в Нижнетагильское заводское училище и окончили его. Киприян Миронович был принят в штат чертёжников Нижнетагильской механической мастерской. Младший сын Василий работал на Выйском медеплавильном заводе.

Старшая дочь Мирона Черепанова, Таисья, вышла замуж за певчего Пермского архиерейского хора Петра Успенского. Обвенчали молодых в Свято-Троицкой церкви, но затем Таисия с мужем уехали из Нижнего Тагила.

Вторая дочь Мирона Черепанова, Пестемея, вышла замуж за священника единоверческой церкви в Нижней Салде Алексея Дергачёва. Позднее, выдав дочь Агнию замуж за служащего демидовских заводов Григория Зорихина, Пестемея Мироновна переехала в Ростов-на-Дону. Она вернулась на Урал уже будучи в преклонном возрасте, и жила в Екатеринбурге, в большом доме, купленном её сёстрами.

Пестемея Мироновна Дергачева (Черепанова) с дочерью Агнией

(фото В. Петрыковского, 1880 г. / общ. достояние)

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Евгения Мироновна Черепанова в 1860 году вышла замуж за священника Павла Гуляева, и молодая семья переехала в Екатеринбург. Павел Иванович Гуляев служил в Успенском соборе, а также преподавал в Екатеринбургском духовном училище и в Верх-Исетской заводской школе. Евгения Мироновна стала первой хранительницей семейных реликвий рода Черепановых. Собирать их она начала сразу, как только покинула родительский дом, а первым помощником в этом деле стал муж.

Евгения Мироновна Гуляева (Черепанова) (фото неизв. автора, 1898 г. / общ. достояние)

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У Евгении Мироновны и Павла Ивановича Гуляевых было три сына — Николай, Иван и Александр, и четыре дочери — Любовь, Антонина, Екатерина и Вера. Дочери Гуляевых избрали для себя учительскую стезю. Любовь, Антонина и Екатерина преподавали в различных учебных заведениях Екатеринбурга, а Вера работала учительницей в одной из школ Нижнего Тагила.

Николай Гуляев служил писцом в Екатеринбургском Окружном суде. Его брат Иван до 5-го класса учился в Пермской духовной семинарии, затем был изгнан из семинарии за вольнодумство и поступил в Казанское пехотное юнкерское училище, по окончании которого служил в 29-м Черниговском полку. Александр Гуляев окончил историко-филологический факультет Московского университета, после чего более 40 лет работал учителем русского языка и литературы в Москве и Подмосковье. В 1952 году, в возрасте 75 лет он вышел на пенсию, а через шесть лет ушёл из жизни.

Семья Евгении Мироновны Гуляевой (Черепановой) (фото неизв. автора, до 1914 г. / общ. достояние)

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После смерти матери Александр Павлович стал хранителем документов и реликвий семьи Черепановых. В его собрании были предметы быта, мебель и посуда (включая серебряную вазу с турмалинами, подаренную Павлом Николаевичем Демидовым Ефиму Алексеевичу Черепанову после демонстрации первого паровоза), личные печатки Ефима и Мирона Черепановых, документы и фотографии, письма.

Александр Павлович Гуляев (фото неизв. автора, 1952 г. / фрагмент ориг. изображения)

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После смерти Александра Павловича значительная часть его коллекции перешла к его племяннице Анне Николаевне Водовозовой, которая в 1970-х годах передала большую часть предметов, фотографий и документов в дар Нижнетагильскому краеведческому музею. Анна Николаевна неоднократно приезжала в Нижний Тагил. В 1974 году она принимала участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 200-летию со дня рождения Ефима Алексеевича Черепанова.

Анна Николаевна Водовозова (фото неизв. автора, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

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О судьбе ещё двух дочерей Мирона Ефимовича Черепанова Феодосьи и Евдокии мало что известно. Они вышли замуж и переехали в Екатеринбург.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— «Материалы исследований» (сост. И. Ю. Матвеева), МБУК НТМЗ-ГУ, 2024 г.

— Высоцкая Н. А. «Хранители реликвий семьи Черепановых». НТМЗ-ГУ., 2022г. (WEB).