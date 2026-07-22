В центре Нижнего Тагила на пешеходном переходе сбили велосипедиста

Накануне, 21 июля, на нерегулируемом пешеходном переходе напротив стационара Демидовской горбольницы на улице Горошникова произошло ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, по предварительным данным, 23-летний водитель LADA Granta сбил 16-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись. Подросток получил различные травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу.

Сотрудники ДПС установили, что подросток находился на прогулке. В момент происшествия он ехал на велосипеде без средств индивидуальной защиты.

Водитель получил права категории «В» четыре года назад. В 2026 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент ДТП был трезв.

По словам водителя, перед пешеходным переходом он снизил скорость, но справа неожиданно выехал велосипедист. Автомобилист резко затормозил, однако избежать наезда не удалось.

По данному факту проводится проверка. Также решается вопрос о привлечении родителей велосипедиста к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка. Кроме того, инспекторы планируют посетить учреждение, где учится пострадавший, чтобы проверить, как там учат безопасному поведению на дорогах.