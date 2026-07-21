«Комаров стало значительно меньше, вони нет». Депутат ЗакСО Алексей Свалов рассказал о ситуации с затоплением подвалов в домах на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Нынешнее дождливое лето доставило хлопот не только тем, чьи дома и участки находятся в непосредственной близости от водоёмов, но и тем, кто живёт вдали от рек и озёр. В частности, обильные осадки привели к затоплению подвалов в домах на Ленинградском проспекте.

По обращению жильцов этих домов депутат Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Алексей Свалов направил запрос в управляющую компанию, а после приехал на место, чтобы оценить ситуацию.

«Получил ответ на своё обращение в УК по поводу затопления подвалов. Сегодня вместе с жильцами домов успел зайти во все три дома на Ленинградском проспекте: 102, 98 и 96. Ну что ж, теперь всё хорошо: подвалы сухие, думаю, совсем скоро окончательно высохнут. Комаров стало значительно меньше, вони нет. Хочу сказать спасибо главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву за поддержку и помощь в решении вопросов. Директору УК тоже спасибо», — рассказал депутат.

Согласно ответу директора управляющей компании «Райкомхоз-НТ», причиной затопления стало нарушение гидроизоляции колодцев хозяйственно-бытовой канализации. На данный момент подвалы в этих домах осушены.