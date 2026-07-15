Суд в Верхней Салде отказал коллекторам во взыскании долга с заёмщицы

В Верхней Салде мировой суд отказал коллекторской компании во взыскании задолженности с местной жительницы, чьи персональные данные использовали мошенники для оформления кредита.

В январе 2026 года жительница Верхней Салды обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, совершённом в отношении неё в 2025 году. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования установлено, что неизвестные оформили на её имя несколько кредитов, в том числе потребительский заём в ООО МКК «Займ Онлайн».

В марте 2026 года женщина получила судебный приказ о взыскании задолженности в пользу ООО ПКО «ЭлистаИнвест», которое стало правопреемником первоначального кредитора. Анна обратилась в суд с заявлением об отмене приказа, указав, что не заключала данный договор. Суд удовлетворил её требования и приказ был отменён.

Некоторые кредиторы, узнав о мошенническом характере обязательств, отказались от претензий. Однако ООО ПКО «ЭлистаИнвест», выкупившее долг в декабре 2025 года, несмотря на материалы уголовного дела, подало иск о взыскании задолженности.

По итогам рассмотрения дела мировой судья Верхнесалдинского судебного района отказала в удовлетворении исковых требований коллекторской организации.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.