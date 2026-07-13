В Нижнем Тагиле оштрафовали компанию «РЖДстрой» за нарушение сроков оплаты подрядчику

По результатам проверки Нижнетагильской транспортной прокуратуры компания «РЖДстрой» оштрафована за нарушение сроков оплаты подрядчику за выполненные работы.

«Установлено, что между АО “РЖДстрой” и подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ по ремонту объекта тепловодоснабжения. При этом оплата за фактически выполненные работы на сумму более 177 тысяч рублей подрядчику, относящемуся к субъектам малого предпринимательства, произведена с нарушением установленных сроков», — отметили в прокуратуре.

Компания «РЖДстрой» привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.