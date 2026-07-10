Тагилстроевский районный суд вынес приговор ограбившим пенсионера лжеэлектрикам

Тагилстроевский районный суд вынес приговор двум местным жителям, ограбившим 66-летнего мужчину. Суд установил, что в январе 2026 года 24-летний Алмаз Шафиков, ранее знакомый с потерпевшим и знавший о месте хранения его сбережений, вступил в сговор с Арсением Кривцуном. Преступники притворились электриками и проникли в квартиру пенсионера под предлогом проверки электрооборудования.

Попав в квартиру, Кривцун отвлёк хозяина, предложив оформить заявление на замену проводки и взяв за «осмотр» 20 тысяч рублей. В это время Шафиков украл из кошелька пенсионера 290 тысяч рублей, заменив их поддельными купюрами «банка приколов». Общая сумма ущерба составила 310 тысяч рублей. Подмену потерпевший обнаружил, когда попытался рассчитаться в магазине ненастоящими деньгами, и сразу обратился в полицию.

«Действия подсудимых квалифицированы по п. “а, в” ч. 3 ст. 158 УК РФ – “Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере” и ч. 2 ст. 159 УК РФ – “Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба”», ­— рассказали в пресс-службе Тагилстроевского районного суда.

Обвиняемые признали вину и возместили ущерб, а также выплатили дополнительную компенсацию 12 тысяч рублей. С учётом обстоятельств дела суд назначил Алмазу Шафикову 3 года лишения свободы в колонии строгого режима, поскольку молодой человек имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление. Арсению Кривцуну назначен штраф 100 тысяч рублей с учётом времени содержания под стражей и домашнего ареста. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.