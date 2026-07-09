Дачников обяжут допускать на свои участки связистов для прокладки кабелей и строительства сотовых вышек

Минцифры РФ предложило дать беспрепятственный доступ к земельным участкам всех форм собственности телеком-компаниям и организациям, строящим сотовые вышки и другие объекты связи, пишут «Известия».

Сейчас право беспрепятственного доступа (публичный сервитут) не распространяется на участки под частные дома и приусадебные хозяйства. Это создаёт серьёзные сложности для связистов и строителей при возведении объектов инфраструктуры.

«Требуется законодательно закрепить возможность установления публичного сервитута для размещения инфраструктуры связи на земельных участках всех форм собственности, создать правовые основы для ведения Единого цифрового реестра объектов инфраструктуры связи, а также закрепить принцип “молчаливого согласия” при выдаче разрешений на размещение объектов связи», — говорится в предложениях Минцифры.

Согласно принципу «молчаливого согласия», если уполномоченный госорган не направил мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство в установленный законом срок, разрешение считается выданным автоматически.

По мнению участников рынка, внесение публичного сервитута в законодательство о связи существенно упростит жизнь связистам и позволит организациям, размещающим и эксплуатирующим сотовые вышки, кабельные линии или строящим центры обработки данных, беспрепятственно размещать эти объекты на земельных участках.

Впрочем, для владельцев участков инициатива Минцифры не сулит ничего хорошего. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, существует риск того, что земельные участки могут быть существенно изменены, повреждён грунт, значительную его часть загородит сотовая вышка или проведен кабель, вокруг которого нельзя ничего построить.