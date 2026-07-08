В Нижней Салде построят золотоизвлекательную фабрику за 45 млрд рублей

Один из ведущих производителей золота в России компания «Полиметалл» построит в Нижней Салде золотоизвлекательную фабрику, объём инвестиций в проект оценивается в 45 млрд рублей. Об сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, соответствующее соглашение было подписано на «Иннопроме».

Глава региона отметил также, что компания направит более 6 млрд рублей на развитие Свердловской области до 2033 года.

Предприятие будет перерабатывать 3 млн тонн руды в год в целях производства 4,5 тонны золота. Итоговым продуктом станет сплав доре — неочищенная смесь золота и серебра.

На новом производстве создадут более 1,5 тысячи рабочих мест, на его строительство привлекут около 1 тысячи специалистов.

Новый завод должен вступить в строй в 2029 году.