В Екатеринбурге мошенники украли у семьи золото и деньги, напугав ребёнка

В Свердловской области зафиксирован рост случаев вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Один из таких случаев произошёл на днях в Екатеринбурге. 13-летней девочке позвонили якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из СМС. Это был первый шаг. После этого с ребёнком связался неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Мужчина сообщил, что профиль девочки на Госуслугах взломан и мошенники якобы получили доступ к банковским счетам её отца.

Далее мошенники добились того, что ребёнок прислал им фото и видео обстановки в квартире. Заметив на одном из кадров сейф, злоумышленники решили ограбить квартиру. Когда родителей не было дома, девочка передала мошенникам ключи от дома, после чего злоумышленники украли из тайника драгоценности и деньги.

«Эмоции ограбленных при помощи собственного ребёнка родителей не передать словами. Чтобы подобные ЧП не повторялись, необходимо и в школах, и в семьях без формализма разъяснять детям о том, с кем можно в современных реалиях общаться, а с кем опасно, и подробно разъяснять о возможных последствиях дискуссий с неизвестными. Если бы реальная, а не для галочки, разъяснительная беседа с вышеназванной девочкой в её доме и в учебном заведении проводилась, то аферисты остались бы без очередной лёгкой добычи», — отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Но за юридической формулировкой — более тревожный вывод: мошенники адаптировались быстрее, чем система профилактики. Силовики в очередной раз напоминают: ни сотрудники банков, ни представители госорганов не требуют по телефону коды из СМС, доступ к жилью или «секретного» взаимодействия. Однако ключевая проблема остаётся вне инструкций — дети по-прежнему оказываются один на один с профессиональной манипуляцией.