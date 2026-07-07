«Эмоции кипят». Депутат ЗакСО Алексей Свалов рассказал о ситуации в затопленных СНТ под Нижним Тагилом

Сады «Шахтёр», которые расположены в районе Евстюнихи, стали одними из многих СНТ в Свердловской области, серьёзно пострадавших во время паводка и наводнения на прошлой неделе. В минувшее воскресенье по обращению садоводов на место выехал депутат ЗакСо Алексей Свалов, чтобы оценить масштабы разрушений и предложить помощь.

«Ко мне обратилась одна из владелиц участков в СНТ “Шахтёр”. Как только появилась возможность, я туда приехал, посмотрел обстановку. Эмоции у людей, конечно, кипят, но в процессе разговора пришли к выводу, что первоначально нужно сделать три самые важные вещи: вернуть электричество, вывезти мусор, который там скопился, и потом отсыпать дороги. Ещё есть проблемы с питьевой водой, так как скважины у всех зависят от электричества», — пояснил депутат АН «Между строк».

По словам Алексея Свалова, сегодня «добрые люди» привезли воду в бутылях бесплатно для всех нуждающихся.

Напомним, о своём тяжёлом положении владельцы участков в СНТ «Шахтёр» рассказали в видео, обращаясь к местным властям всех уровней, включая глав СК и МЧС. Дачники считают, что администрация Нижнего Тагила не в полной мере оказывает им помощь и устраняется от решения их проблем.

Накануне глава города Владислав Пинаев встретился с садоводами. По словам мэра, специалист администрации Ленинского района предоставила администрации неверную информацию, поэтому работа в этом направлении будет скорректирована.

«Выплат не будет, так и сказали прямым текстом, только смогут чем-то помочь. Мы им дали бумагу с нашими пожеланиями, чтобы сад хоть как-то восстановить. Щебёнку привезти, воды. Сегодня воды привезли людям питьевой, потому что скважина тоже в негодность пришла. Попросили у города, не знаю, что смогут они сделать, что нам предоставить», — цитирует председателя СНТ Александра Родионова ИА «Все новости».

Об аналогичных проблемах в СНТ «Пищевик» АН «Между строк» рассказала Елена Боярских.