В Нижнем Тагиле в парке «Народный» утонула 13-летняя девочка

Накануне, 5 июля, в Нижнем Тагиле в парке «Народный» произошёл трагический инцидент на воде, унёсший жизнь несовершеннолетней девочки.

Как сообщили в Следственном комитете России по Свердловской области, мужчина привёз свою 13-летнюю дочь в гости к подруге, после чего подростки, взяв с собой два надувных круга, отправились на прогулку в парк. Приехавшая погостить девочка решила искупаться в реке, в то время как её подруга осталась дожидаться на берегу.

«В первый раз она благополучно находилась в воде порядка 10 минут. А спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, но на этот раз круг стало уносить течением. Малышка запаниковала и выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог», — рассказал СМИ руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Спасатели продолжают поиски тела девочки. По факту инцидента СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователями проводится установление всех обстоятельств инцидента, сбор и закрепление доказательной базы, а также выясняются причины и условия, способствовавшие трагедии.