В Нижнем Тагиле арестовали владельца ВГОКа Владислава Шацилло

Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал гендиректора и собственника научно-производственного регионального объединения (НПРО) «Урал» Владислава Шацилло, следует из данных картотеки суда. В структуру компании входит предприятие ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК).

Напомним, в связи с фактическим прекращением платежей за электроэнергию и накоплением значительных долгов перед ресурсоснабжающими компаниями, такими как АО «Энергосбыт Плюс» и ПАО «Россети Урал», ВГОК, в отношении которого уже начата процедура банкротства, может быть передан в конкурсное управление. Убыток предприятия в 2025 году составил 1,1 млрд рублей.

Какую статью вменяют владельцу НПРО «Урал» в материалах дела не указано.