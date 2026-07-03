Июнь — месяц большой воды. Тагильские наводнения в фотографиях с 1927-го по 2026 год

Нынешний паводок в Нижнем Тагиле, вызванный обильными июньскими дождями, который, вроде бы, пошёл на спад, по свидетельствам старожилов, стал одним из самых сильных за последние много лет. Но были в истории нашего города, начиная с XVIII века и настоящие наводнения, разрушавшие плотины и мосты и заливавшие по несколько улиц. И так получилось, что все эти наводнения происходили в июне. Предлагаем вашему вниманию ретроспективный фоторепортаж, охвативший 99 лет (с 1927-го по 2026 год), сделанный известными тагильскими фотографами Александром Кожевниковым (фото 1964 года), Андреем Бортниковым (фото 2026 года) и неизвестными авторами (фото 1927 года).

1927 год 2026 год

Наводнения, от которых страдал Нижний Тагил, происходили едва ли не с первых дней основания нашего города. Но не каждое из них было задокументировано. Самое первое наводнение, свидетельства о котором дошли до наших дней, произошло 19 июня 1778 года. Приказчик Нижнетагильского завода Терентьев писал Никите Демидову в Москву, о том, что в результате проливных дождей длившихся три дня, заводской пруд оказался переполнен и возникла угроза разрушения заводской плотины. Во избежание этого были открыты строки всех трёх прорезов, через которые было спущено половина воды из пруда.

В середине июня 1826 года заводской пруд вновь переполнился водой из-за затяжных ливней. Избыток воды в Тагильском и Черноисточинском прудах заставил полностью остановить производство на двух заводах. Кроме того, из-за паводка серьёзно пострадали делянки углежогов и крестьянские пашни.

1927 год 2026 год

Сильное наводнение случилось в июне 1881 года, когда вода разрушила три плотины — в Вилюе, Краснополье и Петрокаменском, затопила и вывела из строя на полгода завод в селе в Петрокаменском и смыла несколько мостов. В Нижнем Тагиле заводские плотины выдержали напор воды, но были затоплены несколько улиц и разрушены две мельницы на реке Тагил.

2026 год 1927 год

В ХХ веке наводнения продолжали наносить ущерб нашему городу. Самое сильное из них произошло 17 июня 1927 года, когда из-за проливных дождей, длившихся с 12 по 17 июня были разрушены плотины закрытых демидовских заводов — Антоновского, Авроринского, Верхнетагильского — и гигантская масса воды устремилась в Тагильский пруд. Только 16 июня городские власти решились открыть створки прорезов на плотине, чтобы сбросить часть воды из пруда. Но было поздно. В плотине стали появляться трещины, вода хлынула через прорезы, затопила Нижнетагильский завод и несколько прибрежных улиц, в том числе Нижнюю Ерзовку (Папанина) и Береговую, снесла три моста, вывела из строя заводскую электростанцию и уничтожила почти 10 километров линий электропередач. Городу был нанесён ущерб на 750 тысяч рублей. Восстановление заводских цехов и плотины заняло более 8 месяцев.

2026 год 1964 год

Сильное наводнение случилось в середине июня 1964 года. Несмотря на то, что решение открыть створки прорезов плотины было принято заранее, вода затопила сады и огороды в поймах рек Тагил и Выя, несколько улиц (Папанина, Береговую, Заречную, Зелёную и др.), снесла несколько пешеходных мостиков через реку Тагил. Капитальные мосты — Маральский и Красноармейский (Новый) — удар стихии выдержали, но движение по ним было закрыто в течении пяти дней.