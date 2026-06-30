Дело хирурга из Нижнего Тагила Михаила Шалагина пересмотрят

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решения судов предыдущих инстанций по громкому уголовному делу о смерти пациентки в больнице Нижнего Тагила, где 35-летняя женщина умерла после операции. Дело хирурга Михаила Шалагина, которого обвинили в трагедии, направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, пишет Е1.

Напомним, в декабре 2022 года в «Демидовской городской больнице» от осложнений после операции скончалась 35-летняя Светлана Бурухина. Женщина получила направление от врача частной клиники на проведение стентирования желчного протока, однако врач Михаил Шалагин провёл ей другую операцию.

Судом было установлено, что глава эндоскопического отделения допустил серьёзные нарушения при проведении операции: не провёл проверку диагноза, проигнорировал противопоказания и не обеспечил профилактику возможных осложнений.

Шалагин был признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), но был освобождён от отбывания наказания вследствие истечения срока давности.

И вот на днях Седьмой кассационный суд, который находится в Челябинске, отменил решения нижестоящих инстанций и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Сейчас впервые адвокат Михаила Шалагина Илья Кожевников высказал позицию публично. Он рассказал, почему дело вернули на новое рассмотрение и почему, по его мнению, хирург невиновен.

«Дело направлено на новое рассмотрение в связи с существенными нарушениями действующего законодательства. Эти нарушения и так были очевидны. Это, прежде всего, нарушение права на защиту. Стороной защиты были добыты объективные доказательства невиновности врача. В частности, видеофиксация вскрытия трупа, которую суд первой инстанции проигнорировал. На этой записи отсутствует перфоративное отверстие, которое якобы причинил Михаил Шалагин, отсутствуют признаки истечения желчи из этого отверстия. Патологоанатом на этой видеозаписи детально исследует место перфорации и их не находит. Это те обстоятельства, которые игнорировать невозможно. Но суд первой инстанции и апелляция указали лишь те данные, которые подтверждают вину Шалагина, и не указали те, которые эту вину опровергают. Считаю, это послужило основным критерием отмены решений», — цитирует Кожевникова Е1.

В январе 2026 года Ленинский районный суд частично удовлетворил иск в интересах несовершеннолетнего сына умершей о ежемесячных выплатах в возмещение вреда из-за потери кормильца. Семья потеряла мать, которая была основным источником дохода. Отец ребёнка имеет третью группу инвалидности и ограничен в трудовой деятельности, что не позволяет ему полностью обеспечивать сына. Врач обжаловал решение, утверждая, что ответственность должно нести медицинское учреждение как работодатель. В итоге Свердловский областной суд постановил отменить решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила в части взыскания компенсации с Шалагина и в части отказа во взыскании с больницы. Кроме этого, суд взыскал с ГАУЗ СО «Демидовская городская больница» в пользу несовершеннолетнего компенсацию по случаю потери кормильца за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года в размере 273 106 рублей и ежемесячную выплату в размере 9 090 рублей с 1 января 2026 года до совершеннолетия ребёнка или до 23 лет при условии его очного обучения (с последующей индексацией пропорционально росту прожиточного минимума).