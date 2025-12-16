Свердловский областной суд поставил точку в деле врача-эндоскописта из Нижнего Тагила

В октябре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила завершил рассмотрение дела врача-эндоскописта Демидовской городской больницы Михаила Шалагина. Медик обвинялся в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, в декабре 2022 года в медицинское учреждение обратилась 35-летняя Светлана Бурухина, которой по направлению врача из частной клиники должны были провести плановую операцию — стентирование желчного протока. Однако женщине провели другую операцию, через несколько дней после которой она умерла.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Шалагин, возглавлявший эндоскопическое отделение, допустил серьёзные нарушения при проведении хирургического вмешательства. Он не провёл должную проверку диагноза, проигнорировал противопоказания к операции и не обеспечил профилактику возможных осложнений.

7 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал больницу выплатить 5 млн рублей моральной компенсации семье Светланы — 3 млн рублей вдовцу Андрею Бурухину и по 1 млн рублей каждому из сыновей.

В итоге Ссуд признал Михаила Шалагина виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Однако, учитывая истечение срока давности, от отбывания наказания врач был освобождён.

Адвокат осуждённого обжаловал приговор суда первой инстанции. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение без изменений.