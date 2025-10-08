Демидовская городская больница Нижнего Тагила выплатит 5 млн рублей семье пациентки, умершей по неосторожности врача

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила выплатить 5 млн рублей супругу и детям пациентки, скончавшейся по неосторожности врачей.

Напомним, зимой 2022 года 35-летняя тагильчанка Светлана Бурухина обратилась в больницу по направлению врача из частной клиники. Пациентке должны были сделать стентирование желчного протока, однако вместо этого была выполнена другая операция, через несколько дней после которой женщина умерла.

В конце декабря прошлого года Следственный комитет России установил прямую причинно-следственную связь между действиями врача и смертью женщины. Вчера, 7 октября, суд вынес решение в рамках гражданского дела по иску о компенсации морального вреда о взыскании с больницы 3 млн рублей в пользу вдовца Андрея Бурухина и по миллиону на каждого из двоих детей Светланы.

После трагедии в отношении врача также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), прения по которому состоялись сегодня, 8 октября.