Тагильчанин украл золотую цепь, заложил её в ломбард, сел за кражу в тюрьму и будет выплачивать ущерб, превышающий стоимость украшения

В июле 2024 года тагильчанин Алексей Коркин украл золотую цепь весом более 22 граммов у местной жительницы и заложил украшение в ломбард за 70 200 рублей.

«Уже 15 августа 2024 года, по постановлению суда, следователи изъяли цепь из ломбарда как вещественное доказательство. А в январе 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Коркина виновным в краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и вынес приговор», — сообщили в Свердловском областном суде.

Жулика отправили отбывать наказание в одну из колоний Ивделя, где он получил гражданский иск от ломбарда. Суд удовлетворил исковые требования полностью и взыскал с осуждённого в пользу ломбарда более 80 тысяч рублей, из них: сумму основного долга — 70 200 рублей; проценты — 7 834,32 рубля, расходы на госпошлину — 2 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.