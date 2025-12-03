В Нижнем Тагиле вынесли приговор мошеннику, который обкрадывал пожилых женщин под видом полицейского

Тагилстроевский районный суд вынес приговор местному жителю Вячеславу Лисицыну, обвиняемому по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, в апреле 2025 года в Нижнем Тагиле Лисицын заметил на улице 85-летнюю женщину и начал преследовать её, намереваясь обокрасть. Когда женщина оказалась в своей квартире, подсудимый выбрал момент и постучал в дверь. Представившись сотрудником полиции, он заявил, что проводит проверку в связи с кражами в магазинах города. Лжеполицейский сказал пенсионерке, что ему нужно проверить, нет ли у неё подозрительных купюр. Доверяя ему, женщина впустила его в квартиру.

«В квартире, по просьбе Лисицына, ничего не подозревающая женщина разложила на диване свои сбережения в сумме 14 тысяч рублей. В этот момент Лисицын попросил женщину выйти из комнаты и открыть дверь квартиры для якобы приехавшей к ним следственно-оперативной группы. Пока она была занята выполнением этой просьбы, Лисицын быстро забрал деньги с дивана и покинул квартиру, оставив пожилую женщину в неведении о произошедшем. Поняв, что стала жертвой преступника, женщина обратилась в полицию», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда.

Отмечается, что это не первый случай, когда Лисицын оказывается на скамье подсудимых: в 2014 году он уже был осуждён за аналогичные преступления, представляясь сотрудником полиции и обманывая граждан. Тагильчанин вышел на свободу в апреле 2019 года. Однако спустя шесть лет вновь вернулся к преступной деятельности.

Тагилстроевский районный суд признал Лисицына виновным в краже с причинением значительного ущерба и незаконном проникновении в жилище. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.