Тагильский weekend топ-7: культурная суббота, «Золотая мама», секреты интерьера кухни, диджей на фуд-корте, мастер-классы и детские праздники

О том, чем заняться 22 и 23 ноября

В этот раз тагильские дорожники действительно оказались готовы к бесснежному ноябрю. Ну а мы предлагаем вам нашу традиционную подборку самых интересных событий, которые пройдут в городе в предстоящие тёплые ноябрьские выходные. Не сидите дома, проведите время с пользой.

Культурная суббота (6+)

22 ноября с 12:00

в Центральной библиотеке

Вы сможете узнать всё о животных — от домашних до экзотических, познакомиться с героями любимых книг, разобраться в повадках зверей и раскрыть секреты дикой природы. А также, поучаствовать в караоке-марафоне, создать поделки, почитать вслух и послушать добрые истории вместе с нами. Побывать в литературном зоопарке и познакомиться с удивительными животными со всего мира. И всё это не выходя из библиотеки. Кроме того, вы сможете посетить фотогалерею с питомцами сотрудников библиотеки, открыть для себя творчество писателей-натуралистов и полистать редкие издания.

Финал конкурса «Золотая мама — 2025» (0+)

22 ноября в 14:00

в ДК НТМК

Вот уже в пятый раз на сцене ДК НТМК талантливые сотрудницы ЕВРАЗ НТМК расскажут свои материнские истории, поразят необычными навыками и покорят зрителей и жюри своей харизмой. Кроме выступлений финалисток конкурса в программе мероприятия: ярмарка-продажа изделий тагильских мастериц, концерт артистов Центра культуры и искусства НТМК, фотовыставка «Семейная идиллия», призы и подарки от партнёров конкурса. Вход свободный.

Лекция по дизайну интерьера (0+)

22 ноября в 17:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают вас на увлекательную лекцию по дизайну интерьера кухни. Вы узнаете, как красиво и функционально организовать пространство, какие материалы и фурнитуру выбирать для кухонной мебели, чтобы ваша кухня стала идеальной!

Выступление DJ Dmitriy Fresh (0+)

22 ноября в 18:00

в ТРЦ Depo

Проведите вечер с музыкой в Depo от DJ Dmitriy Fresh, который будет играть на протяжении часа на фуд-корте.

Детский праздник (0+)

23 ноября в 16:00

в ТРЦ Depo

Праздник для малышей ― черепашки ниндзя и фигурки из шариков. Участие бесплатное.

Мастер-класс «Совёнок» (6+)

22 ноября в 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На занятии вы подберёте шишки подходящей формы, соедините их в милую фигуру, добавите глаза, клюв и детали крыльев, украсите композицию. Подходит для начинающих художников и всех, кто любит творить из природных материалов. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Мастер-класс «Лама и овечка» (6+)

22 ноября в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На занятии вы сможете с помощью простых материалов: ниток, ленточек, бусин и пайеток — создать уникальную вещь, которая украсит интерьер вашего дома, новогоднюю ёлку или стать приятным подарком вашим близким. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.