Тагильский weekend топ-7: культурная суббота, «Золотая мама», секреты интерьера кухни, диджей на фуд-корте, мастер-классы и детские праздники

О том, чем заняться 22 и 23 ноября
В этот раз тагильские дорожники действительно оказались готовы к бесснежному ноябрю. Ну а мы предлагаем вам нашу традиционную подборку самых интересных событий, которые пройдут в городе в предстоящие тёплые ноябрьские выходные. Не сидите дома, проведите время с пользой.
Культурная суббота (6+)
22 ноября с 12:00
в Центральной библиотеке
Вы сможете узнать всё о животных — от домашних до экзотических, познакомиться с героями любимых книг, разобраться в повадках зверей и раскрыть секреты дикой природы. А также, поучаствовать в караоке-марафоне, создать поделки, почитать вслух и послушать добрые истории вместе с нами. Побывать в литературном зоопарке и познакомиться с удивительными животными со всего мира. И всё это не выходя из библиотеки. Кроме того, вы сможете посетить фотогалерею с питомцами сотрудников библиотеки, открыть для себя творчество писателей-натуралистов и полистать редкие издания.
Финал конкурса «Золотая мама — 2025» (0+)
22 ноября в 14:00
в ДК НТМК
Вот уже в пятый раз на сцене ДК НТМК талантливые сотрудницы ЕВРАЗ НТМК расскажут свои материнские истории, поразят необычными навыками и покорят зрителей и жюри своей харизмой. Кроме выступлений финалисток конкурса в программе мероприятия: ярмарка-продажа изделий тагильских мастериц, концерт артистов Центра культуры и искусства НТМК, фотовыставка «Семейная идиллия», призы и подарки от партнёров конкурса. Вход свободный.
Лекция по дизайну интерьера (0+)
22 ноября в 17:00
в ТРЦ Depo
Организаторы приглашают вас на увлекательную лекцию по дизайну интерьера кухни. Вы узнаете, как красиво и функционально организовать пространство, какие материалы и фурнитуру выбирать для кухонной мебели, чтобы ваша кухня стала идеальной!
Выступление DJ Dmitriy Fresh (0+)
22 ноября в 18:00
в ТРЦ Depo
Проведите вечер с музыкой в Depo от DJ Dmitriy Fresh, который будет играть на протяжении часа на фуд-корте.
Детский праздник (0+)
23 ноября в 16:00
в ТРЦ Depo
Праздник для малышей ― черепашки ниндзя и фигурки из шариков. Участие бесплатное.
Мастер-класс «Совёнок» (6+)
22 ноября в 13:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
На занятии вы подберёте шишки подходящей формы, соедините их в милую фигуру, добавите глаза, клюв и детали крыльев, украсите композицию. Подходит для начинающих художников и всех, кто любит творить из природных материалов. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.
Мастер-класс «Лама и овечка» (6+)
22 ноября в 14:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
На занятии вы сможете с помощью простых материалов: ниток, ленточек, бусин и пайеток — создать уникальную вещь, которая украсит интерьер вашего дома, новогоднюю ёлку или стать приятным подарком вашим близким. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.