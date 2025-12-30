В Нижнем Тагиле всю новогоднюю ночь будут ходить трамваи 

В Нижнем Тагиле предприятие «Тагильский трамвай» вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров в новогоднюю ночь.
— Маршрут № 3 по большому кольцу (улица Островского — проспект Ленина — Красный Камень — Выя — улица Островского), 1 вагон. Отправления с Островского в 0:15; 0:53; 1:31; 2:10; 2:48 (в депо).
— Маршрут № 3 по малому кольцу (улица Островского — Выя — Красный Камень — проспект Ленина — улица Островского), 1 вагон. Отправления с Островского в 23:11; 23:50; 0:30. Также рейс будет выполняться с ВМЗ до Островского (через Красный Камень).
— Маршрут № 9 (Тагилстрой — ВМЗ), 1 вагон.
Выход из депо Новая Кушва в 21:55 и следует на Тагилстрой.
Отправление с Тагилстроя в 22:34 через проспект Ленина на ВМЗ.
Отправление с ВМЗ в 23:22 через Красный Камень — проспект Мира — проспект Ленина до улицы Островского.
Отправление с Островского на Тагилстрой в 1:10. С Тагилстроя в 1:45 вагон проследует в депо на Новую Кушву.
— Маршрут № 10 (УВЗ — Пихтовые горы), 2 вагона.
Отправления с УВЗ в 1:55; 2:30; 2:50; 3:18.
Отправления с Пихтовых гор в 2:16; 2:39; 2:52; 3:12; 3:39.
— Маршрут № 12(Пихтовые горы – Островского), 1 вагон.
Отправление с Пихтовых гор в 22:15.
Отправление с Островского в 01:45.
— Маршрут № 15 (Новая Кушва — ГГМ), 1 вагон.
Отправления из депо «Новая Кушва» в 0:35; 2:07.
Отправления с ГГМ в 1:20; 2:49.
С 31 декабря по 11 января на всех маршрутах будет действовать расписание выходного дня. Каждую ночь, в том числе новогоднюю, с 3:26 до 5:30 пассажиры смогут воспользоваться дежурными поездами, которые ежедневно курсируют по четырём маршрутам. С расписанием их движения можно ознакомиться на сайте предприятия: https://tagiltram.ru/dezhurnie-poezda.
Расписание автобусов останется без изменений.