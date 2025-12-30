В Нижнем Тагиле всю новогоднюю ночь будут ходить трамваи 

В Нижнем Тагиле предприятие «Тагильский трамвай» вводит дополнительные рейсы для перевозки пассажиров в новогоднюю ночь.

— Маршрут № 3 по большому кольцу (улица Островского — проспект Ленина — Красный Камень — Выя — улица Островского), 1 вагон. Отправления с Островского в 0:15; 0:53; 1:31; 2:10; 2:48 (в депо).

— Маршрут № 3 по малому кольцу (улица Островского — Выя — Красный Камень — проспект Ленина — улица Островского), 1 вагон. Отправления с Островского в 23:11; 23:50; 0:30. Также рейс будет выполняться с ВМЗ до Островского (через Красный Камень).

— Маршрут № 9 (Тагилстрой — ВМЗ), 1 вагон.

Выход из депо Новая Кушва в 21:55 и следует на Тагилстрой.

Отправление с Тагилстроя в 22:34 через проспект Ленина на ВМЗ.

Отправление с ВМЗ в 23:22 через Красный Камень — проспект Мира — проспект Ленина до улицы Островского.

Отправление с Островского на Тагилстрой в 1:10. С Тагилстроя в 1:45 вагон проследует в депо на Новую Кушву.

— Маршрут № 10 (УВЗ — Пихтовые горы), 2 вагона.

Отправления с УВЗ в 1:55; 2:30; 2:50; 3:18.

Отправления с Пихтовых гор в 2:16; 2:39; 2:52; 3:12; 3:39.

— Маршрут № 12(Пихтовые горы – Островского), 1 вагон.

Отправление с Пихтовых гор в 22:15.

Отправление с Островского в 01:45.

— Маршрут № 15 (Новая Кушва — ГГМ), 1 вагон.

Отправления из депо «Новая Кушва» в 0:35; 2:07.

Отправления с ГГМ в 1:20; 2:49.

С 31 декабря по 11 января на всех маршрутах будет действовать расписание выходного дня. Каждую ночь, в том числе новогоднюю, с 3:26 до 5:30 пассажиры смогут воспользоваться дежурными поездами, которые ежедневно курсируют по четырём маршрутам. С расписанием их движения можно ознакомиться на сайте предприятия: https://tagiltram.ru/dezhurnie-poezda.

Расписание автобусов останется без изменений.